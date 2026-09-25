Luck Ra y Thalía transforman “A quién le importa” en un poderoso cuarteto

Luck Ra vuelve a demostrar su capacidad para transformar grandes clásicos de la música latina en contagiosos himnos de cuarteto argentino. Esta vez, el artista se une a Thalía, ícono global y una de las figuras más influyentes del pop latino, para presentar “A quién le importa”, una reinterpretación explosiva de uno de los himnos más icónicos del pop en español y uno de los temas más importantes de la carrera de la superestrella mexicana, ahora con una nueva energía, sonidos renovados y la identidad característica del género cordobés.

Luck Ra se ha convertido en una de las figuras clave en la nueva generación del cuarteto argentino, llevando su estilo a grandes canciones de la música latina junto a artistas como Miranda!, Elvis Crespo y Chayanne.

Ahora, une fuerzas con Thalía en “A quién le importa”, un himno generacional que mantiene intacto su poderoso mensaje.

“Es una canción que ha acompañado a muchas generaciones con un mensaje de libertad, orgullo y autenticidad. Para mí, ese mensaje también tuvo un significado muy personal”, dice la estrella mexicana.

Y recapitula: “La grabé en un momento de grandes cambios, tanto en mi vida como en mi carrera, y se convirtió en un grito de fortaleza frente a las críticas y en un impulso para seguir adelante”.

“Me emociona compartir esta nueva versión con Luck Ra, llevarla al universo del cuarteto y acercarla a nuevas generaciones a través de su energía. Espero que la gente la cante, la baile y la haga suya una vez más”, sentencia Thalía.

Convertida en un símbolo de autenticidad, libertad e identidad personal, “A quién le importa” encuentra una nueva vida en el cuarteto, creando un encuentro entre generaciones y culturas latinoamericanas incorporando la energía festiva y bailable de uno de los géneros más representativos de Argentina. La versión que Thalia lanzó en 2002 llevó su mensaje a nuevas audiencias y convirtió la canción en uno de los temas más emblemáticos de su carrera.

La producción de esta versión estuvo a cargo de Javier Sanglerman ‘Ramky’ y Deevoy, quienes también participaron en los arreglos de interpretación. La grabación contó con músicos especializados en los sonidos del cuarteto, incluyendo acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería, instrumentos que aportan el carácter distintivo de esta nueva adaptación.

Esta versión representa la expansión global de los ritmos latinos y la creciente conexión entre artistas consagrados y nuevas figuras de la música tropical y urbana. Luck Ra, representante de la nueva generación argentina, aporta su energía y estilo a un clásico interpretado por una de las grandes estrellas del pop latino, que conserva su esencia mientras abraza una nueva identidad sonora.

La canción forma parte de la evolución constante de la música latina, donde los grandes himnos encuentran nuevas formas de conectar con audiencias alrededor del mundo. Con la unión de dos generaciones de artistas, Thalía y Luck Ra celebran la diversidad musical de Latinoamérica a través de una colaboración que mezcla nostalgia, innovación y fiesta.

Previo a este brillante lanzamiento, Luck Ra sorprendió con “El último baile” homenajeando a Lionel Messi y representando la pasión argentina junto a Juan Portella, quien compuso el tema, Un poco de Ruido, y Ramky surge este estreno colmado de alegría, cuarteto y una energía que contagia de principio a fin.

Durante este año, el artista cordobés, continúa celebrando su gran momento profesional recibiendo dos estatuillas en los Premios Gardel 2026 en las categorías “Mejor Álbum de Cuarteto” por su segundo material Qué sed y “Mejor Canción de Cuarteto” por “Tu misterioso alguien”, su colaboración con Miranda!.

Ahora, prepara su llegada a Santiago de Chile para reencontrarse con sus seguidores con un show a puro cuarteto en el Teatro Caupolicán el 23 de octubre.

Luego regresará a España con dos presentaciones: Barcelona, en el Sant Jordi Club, el 26 de noviembre y en Madrid, en el Palacio Vistalegre, el 28 de noviembre.

En el mes de marzo, el artista cordobés llegó a México con triple debut formando parte de uno de los festivales más emblemáticos del país mexicano como Tecate Pa'l Norte en Monterrey y Resuena en Puebla donde llevó todo el cuarteto ante miles de personas expectantes.

