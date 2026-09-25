Chuseok 2026: ¿Qué se come en el Día de Acción de Gracias coreano?

El viernes 25 de septiembre es el día central de Chuseok 2026, una de las principales celebraciones tradicionales de Corea y una fecha marcada por el regreso a casa, los encuentros familiares y las comidas compartidas.

También conocido como Hangawi, Chuseok se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar y este año el período festivo se extiende del jueves 24 al sábado 26 de septiembre.

Chuseok es una celebración vinculada históricamente con el agradecimiento por la cosecha, la reunión familiar y el homenaje a los antepasados. Por ese espíritu suele explicarse en Occidente como una especie de “Día de Acción de Gracias coreano”, aunque sus tradiciones tienen una identidad propia y siglos de historia.

Volver a casa, agradecer y mirar la luna

Durante Chuseok, muchas familias coreanas regresan a sus ciudades o pueblos de origen para reunirse. Una de las costumbres tradicionales es el charye, una ceremonia de homenaje a los antepasados en la que se prepara una mesa con diferentes alimentos.

También son habituales las visitas a las tumbas familiares y la contemplación de la luna llena. Entre las tradiciones asociadas a la fecha se encuentra, justamente, mirar la luna y pedir un deseo.

La luna también está presente en el ganggangsullae, una danza comunitaria circular realizada tradicionalmente bajo la luna llena, que desde 2009 integra la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

¿Qué se come en Chuseok?

El alimento más emblemático de la celebración es el songpyeon, un pequeño tteok —pastel de arroz coreano— generalmente moldeado con forma de media luna.

Se prepara con harina de arroz y puede rellenarse con ingredientes como sésamo, porotos o castañas. Tradicionalmente se cocina al vapor sobre agujas de pino, que le aportan un aroma particular.

Su forma también tiene un significado: aunque Chuseok coincide con la luna llena, el songpyeon representa una luna creciente, asociada simbólicamente con el crecimiento y la prosperidad.

Otra preparación habitual es el jeon, nombre que reúne distintas elaboraciones de carne, pescado o vegetales recubiertos con huevo y cocidos a la plancha. La mesa se completa con frutas de estación y otros platos que se preparan para compartir en familia.

Cómo preparar songpyeon en casa

Para quienes quieran acercarse a la celebración desde la cocina, el songpyeon puede prepararse también de manera casera.

La base se realiza mezclando harina de arroz no glutinoso con agua caliente hasta obtener una masa maleable. Se toma una pequeña porción, se forma un hueco en el centro y se agrega el relleno —por ejemplo, sésamo molido con azúcar—. Luego se cierra, se moldea como una media luna y se cocina al vapor.

En su preparación tradicional coreana se colocan agujas de pino en la vaporera, que aportan parte de su aroma característico.

Y hay una costumbre todavía más sencilla de replicar: cuando aparezca la luna llena, pedir un deseo, uno de los gestos asociados a la noche de Chuseok.

¿Dónde celebrar Chuseok en Buenos Aires?

A miles de kilómetros de Corea, la fecha también se mantiene viva dentro de la comunidad coreana argentina y la gastronomía se convierte en una de las formas más sencillas de acercarse a sus tradiciones.

Este año, Una Canción Coreana, uno de los restaurantes pioneros de la gastronomía coreana en Buenos Aires y hoy llevado adelante por su tercera generación familiar, celebrará Chuseok el viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

Durante ambas jornadas, los comensales recibirán tteok y jeon de cortesía —pasteles de arroz y pequeñas preparaciones saladas coreanas cocidas a la plancha— y el restaurante tendrá una ambientación inspirada en Chuseok.

La puesta tendrá como uno de sus elementos centrales una gran luna llena en la pantalla del salón para poder pedir un deseo y bokjumeoni, las tradicionales bolsitas coreanas vinculadas con la buena suerte y la prosperidad.

Una manera de acercarse, desde Buenos Aires, a una celebración que ocurre una vez al año pero conserva un sentido universal: volver a encontrarse, compartir la mesa y agradecer lo recibido.