Un sujeto de 33 años fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Sporting Club, en la localidad bonaerense San Vicente, imputado por el robo de una camioneta ocurrido el pasado 11 de septiembre en Dolores.

El hecho original fue denunciado por un joven de 27 años, quien manifestó que cerca de las 8 de la mañana constató que le habían robado su Ford F-100 modelo 1977, de color amarillo, que había dejado estacionada, abierta y con las llaves puestas, frente a su domicilio de la calle San José al 300.

Tras hacerse del rodado, el delincuente la habría chocado y dejado abandonada dentro del distrito de San Vicente, horas después de la sustracción. Desde el momento de su hallazgo, permaneció estacionada frente a la Comisaría Primera del distrito.

#Policiales 🚨🛻 Robó una camioneta en Dolores, se la llevó a San Vicente, la chocó y la abandonó: vive en un country



Una investigación policial permitió detener a un hombre acusado de robar una camioneta en Dolores, trasladarla hasta San Vicente y abandonarla después de… pic.twitter.com/dWJK1nNJQ7 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 25, 2026

De acuerdo a fuentes policiales, para cometer el hecho habría sido utilizada una Ford F-150 Raptor negra y a partir de la investigación, los efectivos analizaron cámaras de seguridad para reconstruir parte del recorrido realizado por el vehículo utilizado durante el robo.

Los investigadores analizaron además registros de las cámaras de una estación de servicio Shell ubicada en Lezama, material audiovisual que permitió identificar al conductor de la camioneta que habría sido utilizada durante el robo.

Con esa información, la Justicia autorizó el allanamiento en San Vicente, más precisamente en una vivienda ubicada dentro de Fincas de San Vicente Sporting Club. Allí fue detenido un hombre de 33 años, señalado en la investigación como presunto autor material del robo.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron la Ford F-150 Raptor negra, dos teléfonos celulares, un iPhone 17 Pro Max y un Samsung S24 Ultra. Además, se secuestró una pistola Bersa calibre .22 que no tenía municiones ni cargador, un pantalón y una campera marca Puma, y un par de zapatillas Nike, que coincidían con la ropa que llevaba puesta en los videos de la estación de servicio el día del robo.

La causa está caratulada como “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y tenencia de arma de fuego de uso civil” y tramita ante la Justicia del Departamento Judicial Dolores.