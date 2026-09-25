La Provincia fortalece el monitoreo y las acciones preventivas ante “El Niño”

A través de la Autoridad del Agua (ADA) y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la provincia de Buenos Aires lleva adelante una agenda de talleres y reuniones de trabajo en distintos puntos del territorio bonaerense, con el objetivo de profundizar la coordinación con los gobiernos locales y anticipar posibles situaciones de excedentes hídricos.

En este contexto, en la ciudad de América, cabecera del partido de Rivadavia, se realizó una reunión de la mesa ejecutiva de la Subregión A4 del Río Salado, encabezada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.

El encuentro tuvo como eje el seguimiento de las acciones que se vienen articulando entre la Provincia y los municipios de la región, así como la coordinación de nuevas medidas preventivas frente a los posibles escenarios hidrometeorológicos vinculados a El Niño.

Participaron también el intendente de Rivadavia, Juan Alberto Martínez; el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; el intendente de General Villegas, Gilberto Oscar Alegre; la intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier; el intendente de Tres Lomas, Luciano Spinolo Sayago; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; y la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, junto a funcionarios municipales y provinciales.

En ese sentido, los comités reactivados son: Comité de cuencas del Río Salado: Sub regiones A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C; Comité de cuencas Rio Arrecifes; Comité de cuencas Sauce Grande; Comité de Cuencas Tuyú Mar y Campo. Comité de cuencas del Río Areco y el Comité de cuencas Arroyo de la Cruz. Estas acciones abracan 89 municipios bonaerenses.



Cabe destacar que la articulación permanente entre la provincia de Buenos Aires y los municipios resulta fundamental para fortalecer las políticas de prevención, planificación y respuesta frente a los eventos hídricos, así como para avanzar en soluciones que contemplen las particularidades de cada territorio y, al mismo tiempo, el funcionamiento integral de las cuencas.

Durante la última jornada se presentó el esquema de Estaciones de Monitoreo Automático que se instalarán en la región como parte del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), además de los avances vinculados a la Red Hidrométrica.

Asimismo, se abordó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios, una iniciativa orientada a regularizar infraestructura existente que cumple una función favorable en el escurrimiento y manejo de los excedentes hídricos. El programa busca reconocer y convalidar aquellas obras que, a partir de su funcionamiento comprobado, realizan un aporte positivo a la gestión integral de las cuencas.

En tanto, el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Comité, Francisco Recoulat, presentó el estado de situación de la región y los principales temas que son abordados periódicamente en las mesas técnicas.

El manejo del agua no reconoce límites entre distritos: requiere planificación, información y trabajo conjunto en toda la región. — Francisco Recoulat (@FranRecoulat) September 24, 2026

Como parte de las acciones acordadas, la Autoridad del Agua suscribió convenios con los municipios de Rivadavia, General Villegas, Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló para avanzar en la detección y verificación de obras hidráulicas no autorizadas.

La jornada permitió consolidar un ámbito de trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, orientado a fortalecer las herramientas de prevención y planificación y a mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles eventos hídricos.

Según se destacó desde el Gobierno bonaerense, la articulación permanente entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para abordar la gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva integral, contemplando tanto las características y necesidades particulares de cada municipio como el funcionamiento conjunto de las cuencas.

En este sentido, la Provincia continúa profundizando el trabajo territorial y la coordinación con los municipios para anticipar escenarios de riesgo, fortalecer los sistemas de monitoreo y avanzar en políticas de gestión hídrica que permitan prevenir y responder de manera articulada ante los eventos climáticos.