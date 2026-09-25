Un sonido que cambió la música latina: Orishas en Argentina

Orishas, la banda pionera del hip hop latino y una de las agrupaciones más influyentes de la música urbana en español, se presentará en Buenos Aires el sábado 24 de octubre en el Teatro Vorterix, en el marco de su gira mundial “Represent Cuba 2026”. Este show marca el regreso del grupo al país, tras su primera visita en abril de 2019.

Con sus fundadores Yotuel Romero y Roldán González al frente, la banda llega a la Argentina con un show completo que recorre más de 25 años de carrera: desde A Lo Cubano (1999), el disco que cambió para siempre la manera de hacer música urbana en nuestra lengua, hasta “Patria y Vida”, la canción convertida en himno que ganó el Latin Grammy a Canción del Año.

El concierto en el Teatro Vorterix será una oportunidad única para reencontrarse en vivo con una banda que convirtió canciones como “A lo cubano”, “Represent”, “537 C.U.B.A.”, “El Kilo”, “Emigrante” y “Patria y Vida” en verdaderos himnos de una época, en un show que promete potencia, identidad, emoción y una conexión directa con el público.

La gira

La llegada a Buenos Aires se enmarca en la gira mundial “Represent Cuba 2026”, cuyo nombre remite al primer disco de la banda y que ya pasó por escenarios como Lollapalooza Chile, el histórico debut de Orishas en Uruguay ante el Teatro de Verano de Montevideo y ciudades de Estados Unidos y Europa como Nueva York, Miami, París, Madrid y Barcelona.

En paralelo, Yotuel y Roldán preparan un nuevo álbum, Guantanamera, al que definen como “un nuevo capítulo de Orishas”: la misma médula, con otro toque musical y temático, pensado como un homenaje a la mujer cubana.

“Nadie puede quitarte el honor de haber nacido en Cuba”, dijo Yotuel Romero en una entrevista reciente con El Observador. Esa identidad, llevada al escenario con potencia y sin nostalgia, es el corazón de esta gira.

Un sonido que cambió la música latina

Con una trayectoria que marcó un antes y un después en la historia del hip hop latino, Orishas construyó un lenguaje propio al fusionar rap, folklore cubano, son, rumba y poesía callejera, dando forma a un sonido inconfundible que trascendió fronteras y generaciones. Desde La Habana underground al mundo, el grupo se convirtió en referencia obligada de la música iberoamericana.

Reconocidos por la crítica internacional y celebrados por millones de fans en todo el planeta, Orishas fue distinguido por Rolling Stone y Billboard entre los nombres más importantes en la historia del rap en español, ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rap/Hip-Hop por Emigrante y acumula nominaciones tanto a los Latin Grammy como a los Grammy Awards. Su música supera los 400 millones de reproducciones en Spotify, con canciones que hoy siguen más vigentes que nunca.

“Quién iba a decir que lo que nació en el underground de La Habana terminaría definiendo el sonido de toda una generación”, resumió Diplo (Major Lazer) en Rolling Stone.