Murió Oscar González Oro, una voz que hizo historia en la radio argentina

El periodista Oscar González Oro, conocido popularmente como “el Negro”, murió este viernes en Punta del Este, Uruguay, a los 74 años.

Según reseñaron desde Radio Mitre al dar a conocer la triste noticia, durante casi cuatro décadas construyó una extensa trayectoria en radio y televisión y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.

Su historia en la radio había comenzado mucho antes de alcanzar las grandes audiencias. En los primeros años de la década del 90, mientras conducía en Radio Del Plata, recibió el llamado de una oyente muy especial: Tita Merello. “Negrito, quiero hablar con vos”, le dijo la inolvidable actriz y cantante, antes de dejarle una frase que el conductor recordaría durante toda su vida: “tenés una luz especial y una voz divina. Aprovechala”.

Años después, González Oro llegó a reunir alrededor de un millón y medio de oyentes cada mañana en todo el país y se convirtió en una de las figuras centrales de la radio argentina.

González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951. Desde chico tuvo una fuerte relación con la música: quería ser cantante o concertista de piano y había comenzado a estudiar ese instrumento durante su infancia.

Su primer contacto con la radio llegó durante su adolescencia, cuando pasó música en Radio de Cuyo durante uno de sus veranos en Mendoza. Después de terminar el secundario intentó estudiar Abogacía y Psicología, mientras colaboraba con los negocios familiares.

En 1989, durante una temporada en Pinamar, condujo un programa nocturno en FM Playa Verde. Luego pasó por Radio Del Plata como productor y posteriormente comenzó a conducir en esa emisora, donde desarrolló un estilo cada vez más marcado por la opinión y el diálogo directo con los oyentes.

El gran salto llegó en 1998, cuando Daniel Hadad lo convocó para formar parte de Radio 10. El 4 de enero de 1999 comenzó El Oro y el Moro, el programa que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la radio argentina.

La popularidad del “Negro” también llegó a la televisión. Participó de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich y encabezó Cotidiano en Canal 9 junto a Beto Casella, Lito Pintos y Baby Etchecopar.

A lo largo de su carrera condujo además Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y, en sus últimos años en televisión, estuvo al frente de Nosotros a la mañana, por El Trece.