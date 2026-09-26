Kicillof cargó contra la “mano invisible del mercado” de Milei durante su acto en Lobería

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes 25 de septiembre de 2026 un acto institucional en el municipio de Lobería, donde lanzó duras definiciones políticas contra el rumbo económico del presidente Javier Milei al encabezar la entrega de 380 escrituras gratuitas, 77 netbooks escolares y una ambulancia de alta complejidad.

Durante el encuentro, que compartió junto al intendente local Pablo Barrena, Kicillof contrapuso la presencia del Estado provincial frente al repliegue de la administración central:

“A contramano de lo que está pasando en todo el mundo, aquí en la Argentina hay un Presidente que sigue confiando en que la mano invisible del mercado se va a ocupar de los problemas de la gente. En Lobería estamos demostrando, una vez más, que eso es absolutamente falso: es el Estado el que está entregando escrituras gratuitas, computadoras para los estudiantes y una ambulancia para el sistema de salud”.

Escrituras gratuitas y conectividad educativa

La entrega de los 380 títulos de propiedad se llevó a cabo a través del programa estatal "Mi Escritura, Mi Casa", llevado adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conducido por Juan Martín Mena. Con este desembarco, la gestión bonaerense alcanzó las 775 escrituras otorgadas en Lobería desde el inicio del mandato.

En paralelo, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se distribuyeron 77 computadoras portátiles del programa Conectar Igualdad Bonaerense para alumnos de siete establecimientos de educación secundaria y especial. Al respecto, Bianco subrayó que la iniciativa busca "reducir la brecha digital" e igualar oportunidades de aprendizaje entre los jóvenes del interior provincial.

Salud pública, reciclaje y trabajo articulado

Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el Gobernador puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad de última generación para la atención de emergencias y pacientes en estado crítico en el distrito. Además, la agenda incluyó la entrega de equipamiento ambiental:

Gestión de residuos: Un camión de caja abierta para fortalecer la recolección diferenciada municipal.

Indumentaria técnica: Entrega de ropa de trabajo para los operarios del sistema de reciclado local.

Por su parte, el intendente radical Pablo Barrena ponderó el trabajo conjunto con el Ejecutivo bonaerense al remarcar que la labor articulada permite "mejorar el acceso al hábitat, la salud y la educación de nuestros vecinos en momentos de mucha dificultad".

"La Provincia responde con inversión pública"

En el tramo final de su intervención, Kicillof reafirmó el compromiso de su administración con los distritos del interior independientemente del signo político de sus intendentes:

“Es indispensable recorrer el territorio, conocerlo y brindar respuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando codo a codo con todos los intendentes, sin mirar su tradición política, para hacer lo que corresponde: frente a la mentira y el abandono del Gobierno Nacional, la Provincia responde con gestión e inversión pública”.

Del acto participaron también la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; y autoridades legislativas y de la comunidad.