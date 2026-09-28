Scioli apostó a que “vengan cada vez más turistas de Emiratos Árabes a la Argentina”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Almarri, participaron de una reunión de negocios sobre turismo e inversiones en Argentina, realizada en un hotel porteño con representantes del sector privado.

La visita oficial del funcionario emiratí —la primera efectuada al país— se lleva a cabo con motivo de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT), la que se desarrollará desde mañana en el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires.

Scioli manifestó la voluntad de llevar a cabo “acciones conjuntas, de manera que vengan cada vez más turistas de Emiratos Árabes a la Argentina”.

“Tenemos las mejores expectativas, en función de la afinidad y el complemento entre nuestros países”, expresó el funcionario, para luego dar cuenta que “tenemos una agenda de trabajo permanente de intercambio de experiencias, como en materia de inteligencia artificial aplicada al turismo”.

Además, el secretario dijo que Dubai es un ejemplo inspirador por el modo en que “han logrado en su momento, diversificar la matriz productiva y apostar al turismo promoviendo inversiones y llevando eventos deportivos de gran impacto”. “Es un tema muy de auge en este momento también en Argentina”, argumentó.

En sintonía con eso, el exgobernador bonaerense resaltó que “los parques nacionales son parte del cambio de paradigma de la reorganización del turismo en nuestro país. Hoy están abiertos a inversiones, a traer nuevos servicios, a ser epicentros de eventos deportivos y a potenciarlos turísticamente”. Sumó que el gran desafío es “aumentar la capacidad instalada de infraestructura, hotelería, gastronomía, servicios y lugares de entretenimiento”, pero a la vez, “están dadas las condiciones óptimas para atraer inversiones: seguridad jurídica, reglas claras y un potencial de crecimiento muy alto”.

Por su parte, el ministro Almarri, afirmó que “queremos que nuestros inversores conozcan las oportunidades que ofrece Argentina y generar un verdadero corredor de trabajo entre nuestros dos países”.

“Aunque estemos geográficamente lejos, a los emiratíes nos encanta visitar Argentina, conocer su cultura, sus destinos y todo lo que tiene para ofrecer”, agregó.

“Queremos construir una relación de largo plazo, aunque lleve tiempo, identificando oportunidades concretas y trabajando juntos para que puedan transformarse en negocios e inversiones”, puntualizó Almarri. “Venimos a hacer negocios. Buscamos oportunidades y queremos trabajar como un equipo con nuestros socios argentinos”, amplió.

“Desde Parques Nacionales llevamos adelante un nuevo paradigma que es, justamente, abrir los parques a las inversiones, a la comunidad y al uso público”, aseguró a su turno el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez. Además explicó que “tenemos muchos lugares en donde se podrían realizar inversiones y propuestas para diferentes puntos de la Argentina, tanto grandes como chicos”.

Un honor recibir en la Argentina al ministro de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos, a H.E. Abdulla bin Touq Al Marri.



Durante el encuentro, intercambiamos experiencias sobre el desarrollo y uso de asistentes de inteligencia artificial y planificadores de viajes… pic.twitter.com/W8SlM7Tq7d — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) September 25, 2026

En el encuentro también participó el director del departamento de Turismo emiratí, Mohamed Al Ahbabi; y se realizó una presentación a cargo del country manager de la aerolínea Emirates, Ciro Camargo.

Además, en el evento se expusieron proyectos de inversión relativos a hoteles, resorts, alojamientos y centros turísticos en Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Salta y San Juan.

Más temprano, Scioli y Almarri se reunieron en la sede de la cartera de turismo que encabeza el primero, donde comenzaron a trabajar en un memorando de entendimiento en materia de inversión turística. También intercambiaron experiencias y planes para difundir los destinos de sus respectivos países, con miras a extender las estadías de los visitantes internacionales.

La agenda de la jornada del ministro Almarri también incluyó una reunión bilateral con su par de Economía, Luis Caputo, y otra de similares características con el canciller Pablo Quirno, celebradas en ambos casos en las sedes de los ministerios argentinos de Economía y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.