Semana del Angus: Don Cholo se consagró con “Josecito”, el Gran Campeón Macho de Primavera

La genética Angus tuvo su gran cierre en Cañuelas. Durante la tarde de la última jornada de la Semana Angus de Primavera se realizó la Jura de Machos a Bozal, que consagró al toro “Josecito” de la cabaña Don Cholo como Gran Campeón Macho de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera.

La definición estuvo marcada por un alto nivel de competencia. “Son decisiones muy justas, por mínimos detalles. El Campeón y el Reservado salieron de la misma subdivisión, así que fue muy peleado”, explicó Julio Fernández, jurado de la exposición, quien también destacó el trabajo realizado junto a su equipo durante toda la jornada.

Sobre el toro ganador, Fernández sostuvo que se trata de un animal con potencia y balance. “El animal perfecto no existe, pero este es casi perfecto, al igual que el Reservado, que lo ganó La Angelita y el Tercer Mejor. que se lo llevó La Tranquera. Son detalles mínimos los que hacen que elija entre uno y otro”, señaló. En la evaluación final, destacó especialmente la calidad de la cabeza, la frente y el posterior del Gran Campeón.

Para Fernández, el nivel de los animales presentados fue una muestra del momento que atraviesa la raza. “Disfruté muchísimo, me invade una emoción grande”, expresó, y agradeció especialmente a sus secretarios y al equipo que lo acompañó durante la jura.

Carlos Fernández, director de la Asociación Argentina de Angus, coincidió en destacar la evolución genética alcanzada. “Creo que Angus está en un momento impresionante. El crecimiento y la evolución en estos últimos años es brillante. Vimos un nivel de genética con una calidad tremenda”, afirmó.

Además, remarcó el objetivo de integrar los distintos eslabones de la cadena y señaló que los mejores lotes y animales llegan a los remates especiales, donde esa calidad genética también se refleja en los valores obtenidos.

Para la cabaña ganadora Don Cholo, el Gran Campeón representó el cierre de una exposición especialmente significativa. “Este es el cierre de una exposición inolvidable. Yo soy solamente la cara visible de un equipo grande”, destacó Carlos Ojea Rullán, socio con Don Cholo en la propiedad del toro Gran Campeón. Ojea Rullán puso en valor el trabajo de cabañeros, ayudantes, veterinarios y encargados de campo, además de la inversión y el respaldo de los propietarios.

El asesor genético explicó que detrás del Gran Campeón hay años de planificación. “Desde que vos pensás una combinación genética hasta que llega un toro como este, que tiene dos años, pasaron tres años”, sostuvo. Para Ojea Rullán, ese proceso exige tomar decisiones con precisión, porque los resultados de una combinación genética se conocen mucho tiempo después.

La jornada también tuvo un significado especial para Don Cholo: “Haber podido ganar los cuatro grandes Campeones, realmente es una emoción muy grande. Pero fundamentalmente por el equipo, ellos son los que están todos los días”, expresó Ojea Rullán.

Al cierre de la exposición, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, agradeció a productores, cabañeros, organizadores y equipos de trabajo que hicieron posible la Semana Angus de Primavera. Y destacó especialmente el acompañamiento de Exponenciar y Banco Provincia y el trabajo del staff de Angus “que viene trabajando incansablemente desde hace semanas para garantizar que este evento alcance nuestro habitual nivel de excelencia”.

Los mejores de la 26ª Exposición del Ternero

Con gran cantidad de público, en horas del mediodía se conocieron los resultados de la 26ª Exposición del Ternero. En este sentido, Emanuel Canale tuvo la ardua tarea de observar y elegir los mejores terneros.

“Quiero felicitar a todos los criadores y a todos los cabañeros que están día a día trabajando para que estos animales lleguen en estas condiciones, estamos contentos. Buscamos los animales más correctos y más funcionales”, destacó Canale.

En cuanto a su debut como jurado de la Expo Primavera, agregó: “Estoy muy feliz. Es un honor poder jurar y encontrar este nivel de animales. Estos terneros funcionales a esa corta edad, con esa expresión, bien productivo, bien profundo y con mucha carne, es lo que representa la raza”.

En cuanto a los ganadores, fue un día soñado para “Kuko”, el ternero Gran Campeón Ternero de Cabaña La Juanita de Roque Pérez. “Es un animal bien productivo, costilludo, ancho, funcional; es la mezcla justa de tener una vaca muy productiva”, dijo Carlos Ojea Rullán.

Según comentó, es la combinación de dos mundos genéticos muy importantes que tienen mucho en común. “La línea de Surangus que tiene una genética de 90 años de selección, todo en productividad y nunca salió de esa línea. Por su lado, Mammoliti, que tiene una línea muy definida. Las dos sangres siendo muy productivas, tiene este resultado que, creo va ser un padre importante”, argumentó Ojea Rullán.

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Luego, el Box 98 de la cabaña Don José se consagró con el Reservado Gran Campeón de La Dulce. El reconocimiento al Tercer Mejor Ternero, fue para el Box 102 de la cabaña Inambú.

Por su parte, Amadeo Derito destacó el trabajo de Canale y agradeció a todo su equipo, que trabajó con muy buenas definiciones y muy ágil.

Así concluyó en Cañuelas una nueva edición de la Semana Angus de Primavera, que durante cinco jornadas reunió genética, juras, remates y negocios, y volvió a mostrar el trabajo que existe detrás de una raza que ocupa un lugar central en la ganadería argentina.