La CGT alertó por el ajuste a los jubilados: “Buscan aislarlos y vulnerar sus derechos”

El secretario de Seguridad Social de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, encabezó el primer Foro Federal Pensar la Argentina Previsional, que se desarrolló este jueves en el Salón Felipe Vallese de la CGT, con el objetivo de debatir el futuro de la seguridad social argentina.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Seguridad Social de la CGT y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), y contó con la presentación del documento Pensar la Argentina Previsional, a partir del cual se busca abrir un debate nacional con la participación de referentes gremiales y especialistas en derecho laboral y previsional.

Durante la jornada se advirtió que la Canasta Básica para un jubilado alcanza los $ 1.639.508 mensuales, mientras que la jubilación mínima se ubica en $ 498.634 y cubre apenas el 30,4 % de lo necesario. Asimismo, se denunció un permanente ataque al trabajo y se señaló que el 56 % del ajuste de 2024 fue afrontado por jubilados y trabajadores del Estado.

🇦🇷 DEFENDER LA SEGURIDAD SOCIAL TAMBIÉN ES DISCUTIR QUÉ MODELO DE PAÍS QUEREMOS.



Desde la Secretaría de Seguridad Social de la CGT, junto a APOPS, llevamos adelante el Foro Federal “Pensar la Argentina Previsional”, una construcción colectiva para debatir el presente y proyectar… pic.twitter.com/0YHTStfvC4 — CGT (@cgtoficialra) September 24, 2026

“Nos toca transitar una etapa muy difícil de nuestro país, debemos defender con firmeza a nuestros jubilados, hoy víctimas de políticas que buscan aislarlos y vulnerar sus derechos”, sostuvo Benítez.

En ese marco, el titular de la Secretaría de Seguridad Social de la CGT destacó la importancia de generar ámbitos de discusión sobre el sistema previsional.

Por su parte, el triunviro de la CGT Cristian Jerónimo llamó "a trabajar muy fuertemente y con una mirada muy amplia en volver a construir un proceso virtuoso para la Argentina, que le devuelva la dignidad, los derechos, que sea inclusivo y que por sobre todas las cosas, le devuelva la esperanza y el futuro a los argentinos y argentinas".

El dirigente vidriero también se expresó orgulloso por el trabajo de la Secretaría de Seguridad Social en la CGT y convocó a continuar acompañando a los jubilados todos los miércoles en las protestas en la Plaza del Congreso.

A su turno, el triunviro de la CGT Octavio Argüello llamó a estructurar el trabajo gremial en defensa del futuro previsional de los trabajadores activos: “Tenemos que estar todos juntos. Es importante estar unidos, pero más importante estar organizados para poder ser invencibles”.

“Debemos recorrer el país de punta a punta y llevarle a la política lo que queremos nosotros como trabajadores, no que ellos nos digan qué hacer”, arengó.

En tanto, el secretario general de APOPS, Fabián Montaño, aseveró que “la seguridad social debe garantizar que los trabajadores superen con dignidad las contingencias de la vejez. Hoy estamos muy lejos de ese objetivo”.

Asimismo, destacó la realización del encuentro y afirmó que “este foro es una herramienta clave para construir los consensos necesarios”.

🏛️ FORO FEDERAL “PENSAR LA ARGENTINA PREVISIONAL”



La Secretaría de Seguridad Social de la CGT realizó, en el salón Felipe Vallese, el primer encuentro del Foro Federal “Pensar la Argentina Previsional”, un espacio de encuentro y construcción colectiva para debatir el presente y… pic.twitter.com/yMD5lbfWto — CGT (@cgtoficialra) September 24, 2026

Durante el Foro también expuso el abogado Gabriel Yamuni, especialista en derecho laboral y previsional, quien advirtió que el sistema atraviesa actualmente un grave problema estructural, marcado por la caída de los aportes y de la tasa de natalidad. En este sentido, señaló que la relación entre trabajadores activos y pasivos se encuentra muy por debajo de la necesaria: “En nuestro país, necesitamos como mínimo tres aportantes activos por cada trabajador pasivo, y hoy esa relación está entre 1,7 y 2”.

Por su parte, Adriana Micale, abogada especialista en Seguridad Social, advirtió que existe una reforma previsional de hecho vinculada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, señaló que en la práctica se excluye del cómputo la posibilidad de generar períodos de moratoria y se restringe el análisis de determinados vínculos familiares que, según sostuvo, no correspondería limitar. Asimismo, explicó que los pedidos del FMI son funcionales a la voluntad política del Gobierno de reducir el déficit fiscal.

Finalmente, José Pedro Bustos, titular de la Comisión Europea de la Seguridad Social y director regional para la Argentina, explicó que los sistemas previsionales atraviesan una problemática de alcance mundial. En ese sentido, señaló que en Europa también se observan incrementos en los niveles de informalidad, aunque menores que los registrados en América: “En Argentina rondamos el 45 % de economía informal, pero en América hay países con un 82 % de informalidad, en una situación aún peor que la nuestra, con lo cual es muy difícil hablar de seguridad social”" sostuvo Bustos. Por último, consideró que el descuento del 11 % vigente en nuestro país resulta actualmente insuficiente.