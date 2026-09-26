Un templo fierrero está de regreso: se reinauguró el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento del Autódromo Juan Manuel Fangio en el municipio de Balcarce. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Esteban Reino; el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y al presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

¡Reinauguramos el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce y el automovilismo argentino recupera uno de sus lugares emblemáticos!



Junto al gobernador @Kicillofok pusimos en funcionamiento uno de los autódromos más representativos del país, que reabre sus puertas después de 15… pic.twitter.com/6TzBz449Ci — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 26, 2026

En ese marco, Kicillof afirmó que “hoy estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una inmensa tradición automovilística y que se estaba privando de un espacio emblemático: este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce”.

“Realizamos una inversión muy importante, que requería una gran exigencia y precisión técnica, pero sobre de una fuerte decisión política de avanzar: no podíamos permitir bajo ningún concepto que un predio histórico como este permaneciera abandonado", agregó.

Asimismo, puso de relieve que “estamos en una etapa donde el Gobierno nacional busca asfixiar presupuestariamente tanto a la Provincia como a los municipios; sin embargo, con esfuerzo, gestión e ingenio pudimos sacar este proyecto adelante”.

“Esta reinauguración es una inmensa alegría para millones de bonaerenses que disfrutan del deporte y representa, además, un verdadero impulso para el turismo, la producción, la actividad comercial y la generación de puestos de trabajo”, completó.

Vuelve el automovilismo a Balcarce 🤯



🗓️ 26 y 27 de septiembre

📍 Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

🏆 Gran Premio Shell V-Power

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A partir de una inversión de $ 3.314 millones, se realizó la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de zonas de escape, el mejoramiento de defensas y asistencias de seguridad; y obras en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa.

Por su parte, Bianco sostuvo que “hoy, gracias al trabajo conjunto, estamos concretando un proyecto con el que nos comprometimos desde el primer día: mejorar el autódromo, cumplir con las medidas de seguridad y traer a las mejores categorías de la ACTC para que el pueblo bonaerense las disfrute”.

“Parecía que esto iba a ser imposible, pero cuando hay trabajo y compromiso las cosas se logran: este es un ejemplo de lo que se puede hacer junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las y los bonaerenses ahora podrán disfrutar del autódromo más lindo que tiene la Argentina”, subrayó Reino.

Tras 15 años de inactividad, la reapertura permitirá el regreso de las competiciones oficiales a Balcarce, capital del automovilismo en la provincia, y potenciará al sector turístico local, impulsando el desarrollo de inversiones y de actividades sociales, culturales y comerciales en toda la región.

Al respecto, Mazzacane remarcó que “el gobernador se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo, junto al intendente y todo el pueblo de Balcarce: hoy es una realidad que disfrutamos todos después de tantos años de esfuerzo”.

Estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una inmensa tradición automovilística y que recupera un espacio emblemático. Con la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio, no solo le devolvemos al deporte un monumento histórico, sino que ponemos… pic.twitter.com/OEMprX0qUz — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 25, 2026

Durante la jornada, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, otorgaron 307 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, como así también al CAPS “Gendarmería Nacional” y a la Sociedad de Fomento “Veteranos de Malvinas”.

Por último, Kicillof afirmó que “estas escrituras gratuitas son muy importantes para los vecinos y vecinas que no podían obtenerlas de manera privada por los altos costos del mercado. Con este programa confirmamos que la seguridad jurídica no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho de todos y todas”.

“Frente a un Gobierno nacional ausente, hoy la Provincia refuerza la idea de un Estado presente que invierte en infraestructura y apuesta al desarrollo del interior bonaerense”, concluyó el mandatario.

En Balcarce también entregamos más de 300 escrituras para seguir ampliando este derecho como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión. Un acto de justicia social que lleva tranquilidad para esta generación y las próximas.



¡Felicitaciones! pic.twitter.com/FRpVXLhtrd — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 25, 2026

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; los subsecretarios de Deportes, Cristian Cardozo; y de Gestión de Peticiones y Promoción de su Abordaje Integral, Alejo Supply; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el senador bonaerense Jorge Paredi; la concejala de Balcarce, Sol Di Gerónimo; y su par de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; y el vocal suplente de la Fundación Fangio, Sergio Andrade.