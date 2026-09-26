Vicente López renovará por completo la Plaza Vienni de Villa Martelli

La Municipalidad de Vicente López comenzó la renovación integral de la Plaza Vienni, en Villa Martelli, para dejarla completamente nueva y que los vecinos del oeste “puedan disfrutar de un espacio más lindo, moderno y seguro, conservando los detalles que la hacen única y forman parte de la identidad del barrio”.

La intendenta Soledad Martínez destacó la importancia de la obra para los vecinos del oeste: “Esto es para los vecinos de Martelli, que muy pronto van a disfrutar de una nueva Plaza Vienni. Esta es la primera de las plazas del oeste que vamos a renovar y dejar completamente nueva”.

“Es una obra muy grande. Vamos a transformar el patio de juegos, va a ser mucho más lindo, más grande, con juegos que van a estar espectaculares. Conservamos la fuente y mejoramos los lugares para los vecinos”, enfatizó.

Los trabajos comenzaron el 8 de septiembre y tendrán una duración de dos meses y medio, con finalización prevista para el 21 de diciembre. La obra contempla la renovación de los caminos internos y del sector de juegos infantiles, que será ampliado e incorporará un espacio destinado al fútbol-tenis.

Además, el nuevo patio de juegos tendrá una temática inspirada en el ajedrez, en reconocimiento al vínculo de Villa Martelli con esta disciplina y a la histórica Escuela “Círculo de Ajedrez de Villa Martelli”. Al mismo tiempo, se conservará la tradicional fuente de la plaza, uno de los elementos característicos del espacio.

La renovación también incluye nuevos bancos de hormigón, mesas y sillas, bebederos y un punto de reciclaje. A su vez, se ampliará el anfiteatro, que se consolidó como un lugar de encuentro para los vecinos y especialmente para los jóvenes que realizan allí distintas actividades y eventos musicales.

Como parte de los trabajos, se realizará una nueva parquización y un mejoramiento paisajístico, se instalará un sistema de riego automático, se renovarán las veredas de la plaza y se ampliará la dársena existente. De esta manera, el espacio será modernizado de manera integral, manteniendo aquellos elementos que forman parte de su historia y su identidad.

“En definitiva, va a quedar una plaza a la altura de todas las plazas de Vicente López. La Plaza Vienni es muy especial para la gente de Martelli: tiene historia, tiene identidad, tiene recorrido, vecinos que la han hecho grande y conocida. Así que llegó el momento de mejorarla, modernizarla y completarla. Esa va a ser nuestra tarea para que cada uno de los espacios públicos de Vicente López sea único y el más lindo de todos”, agregó Martínez.

La Plaza Vienni es uno de los espacios públicos más representativos de Villa Martelli. Por su ubicación cercana al centro comercial y por su historia dentro del barrio, funciona como un punto de encuentro cotidiano para familias, jóvenes y adultos mayores. Con esta renovación, el municipio busca conservar ese carácter y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio renovado para que todos los vecinos del oeste puedan seguir encontrándose y disfrutándolo.

