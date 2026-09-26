Wanda Nara debuta en el cine: “¿Querés ser mi hijo?”

El 22 de octubre estrena Querés ser mi hijo, película que marca el debut cinematográfico de Wanda Nara, con dirección de Hernán Guerschuny y actuaciones de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

Una polémica historia de amor prohibido que desafía las convenciones y pone en jaque los límites del deseo. Entre la infidelidad, las diferencias de edad y las relaciones que escapan a las reglas establecidas

¿Querés ser mi hijo? resignifica la mirada sobre las parejas con una importante diferencia de edad y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde estamos dispuestos a cuestionar el amor cuando no encaja en lo que la sociedad espera?

Una comedia romántica provocadora, sensual y controversial sobre el deseo, las segundas oportunidades y el derecho a amar sin etiquetas.

Lucía, una mujer conformista de 42 años, descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que organiza fiestas constantemente y no la deja descansar.

Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera.

Lo que ninguno imagina es que, en medio de tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan. Ambos deberán cuestionarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con lo que tenía y animarse a perseguir sus sueños, mientras Javier deberá enfrentar sus sentimientos por primera vez y luchar por la mujer que ama.

¿Querés ser mi hijo? es una película mexicana producida por Elefantec Global y Fox Entertainment que rompió records de audiencia y ahora llega a la Argentina en su versión adaptada producida por Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.