sábado 26 de septiembre de 2026 - Edición Nº4571

Espectáculos | 26 sep 2026

Gran expectativa

Wanda Nara debuta en el cine: “¿Querés ser mi hijo?”

La película dirigida por Hernán Guerschuny estrena el 22 de octubre. Una polémica historia de amor prohibido que desafía las convenciones y pone en jaque los límites del deseo.

Con Agustín Bernasconi.
TAGS: CINE, WANDA NARA, HERNAN GUERSCHUNY, QUERES SER MI HIJO, JEAN PIERRE NOHER

El 22 de octubre estrena Querés ser mi hijo, película que marca el debut cinematográfico de Wanda Nara, con dirección de Hernán Guerschuny y actuaciones de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

Una polémica historia de amor prohibido que desafía las convenciones y pone en jaque los límites del deseo. Entre la infidelidad, las diferencias de edad y las relaciones que escapan a las reglas establecidas

¿Querés ser mi hijo? resignifica la mirada sobre las parejas con una importante diferencia de edad y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde estamos dispuestos a cuestionar el amor cuando no encaja en lo que la sociedad espera?

Una comedia romántica provocadora, sensual y controversial sobre el deseo, las segundas oportunidades y el derecho a amar sin etiquetas.

Lucía, una mujer conformista de 42 años, descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que organiza fiestas constantemente y no la deja descansar.

Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera.

Lo que ninguno imagina es que, en medio de tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan. Ambos deberán cuestionarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con lo que tenía y animarse a perseguir sus sueños, mientras Javier deberá enfrentar sus sentimientos por primera vez y luchar por la mujer que ama.

¿Querés ser mi hijo? es una película mexicana producida por Elefantec Global y Fox Entertainment que rompió records de audiencia y ahora llega a la Argentina en su versión adaptada producida por Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.

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