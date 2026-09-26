Hernán ‘Loco’ Montenegro brindará en La Plata una charla sobre adicciones

La Municipalidad de La Plata llevará adelante la charla “De la adicción a la acción”, encabezada por el exbasquetbolista Hernán ‘Loco’ Montenegro, quien compartirá su experiencia personal con las adicciones y el proceso que atravesó para transformar su vida y sostener su recuperación.

La actividad se realizará el miércoles 7 de octubre a las 18 horas en el Salón Dorado del Palacio Municipal y será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

Durante el encuentro, Montenegro abordará en primera persona las dificultades que atravesó, el camino para reconocer sus adicciones, los distintos procesos de tratamiento y recuperación y las decisiones que tomó para modificar hábitos y construir una nueva forma de vida.

La propuesta buscará poner el eje en la recuperación como un proceso que va más allá de dejar el consumo de sustancias y que implica incorporar herramientas, sostener cambios y reconstruir distintos aspectos de la vida cotidiana.

Nacido en Bahía Blanca en 1966, Montenegro es una de las figuras más reconocidas del básquet argentino. Debutó profesionalmente a los 13 años, integró la Selección Argentina y desarrolló parte de su carrera en el exterior. En 1988 fue elegido por los Philadelphia 76ers en el Draft de la NBA, convirtiéndose en el primer argentino seleccionado en esa instancia.

Además, recibió el Premio Konex al Mérito en Básquetbol en 1990 y participó en distintas ediciones del Juego de las Estrellas de la Liga Nacional. Años más tarde también tuvo apariciones televisivas, entre ellas su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina.

Quienes deseen participar de “De la adicción a la acción” deberán inscribirse previamente a través del formulario disponible en https://surl.li/uwhrgl. La participación es libre y gratuita hasta completar la capacidad del salón.