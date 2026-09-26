Dos detenidos tras una investigación por distribución de material de abuso sexual infantil

Dos hombres, de 38 y 44 años, fueron detenidos luego de dos investigaciones por la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos se realizaron tras reportes enviados por el organismo estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

Una alerta internacional que derivó en un allanamiento

El primero de los expedientes comenzó a partir de un reporte recibido en mayo, relacionado con la presunta distribución de archivos que mostraban a menores víctimas de abuso sexual.

A partir de las tareas realizadas por los investigadores, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio donde se sospechaba que podían encontrarse elementos vinculados con la investigación.

Durante el procedimiento fue detenido el hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron cinco celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

Según informaron fuentes oficiales, los dispositivos contenían material de abuso sexual contra menores.

El segundo caso también comenzó con un reporte del NCMEC

La otra investigación se inició este año a partir de una nueva alerta del organismo internacional. En este caso, las pesquisas apuntaron a un hombre de 44 años, sospechado de almacenar y distribuir este tipo de archivos.

Con la información reunida, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el procedimiento terminó con la detención del sospechoso.

En el lugar se secuestró una gran cantidad de dispositivos electrónicos: 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias microSD y 246 soportes ópticos.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las pericias correspondientes y avanzar en las investigaciones.