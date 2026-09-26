«Volá alto, Negrito»: el mensaje de Mauro Francisco tras la muerte de González Oro

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro generó una ola de mensajes y homenajes en las redes sociales. Entre las despedidas que más llamaron la atención estuvo la de Mauro Francisco, quien fue pareja del reconocido periodista y conductor.

Francisco eligió una fotografía de ambos, abrazados y sonrientes, para recordarlo. Sobre la imagen escribió una frase corta, pero cargada de emoción: “Volá alto, Negrito”, acompañada por un corazón rojo y el emoji de manos juntas.

El mensaje fue publicado luego de conocerse el fallecimiento de González Oro, ocurrido este viernes 25 de septiembre, a los 74 años, en Punta del Este, Uruguay, donde estaba radicado.

La historia de amor entre Mauro Francisco y el “Negro” Oro

La relación entre Francisco y González Oro comenzó en 2018 y se hizo pública en febrero de 2019. Durante esos meses, ambos compartieron distintos momentos de su vida y hablaron públicamente de sus proyectos como pareja.

En mayo de ese año, durante un viaje a España, se comprometieron. Por entonces, también habían expresado sus deseos de casarse y formar una familia.

Sin embargo, el vínculo terminó pocos meses después. En julio de 2019, el propio González Oro confirmó públicamente que se habían separado.

A pesar del paso del tiempo y de que cada uno siguió su camino, Francisco decidió volver a compartir una imagen de aquella etapa para despedir al conductor.

Una despedida en medio de los homenajes

El mensaje de Mauro Francisco se sumó a las numerosas muestras de cariño que recibió González Oro luego de conocerse su muerte.

El periodista y locutor fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina y construyó una extensa trayectoria también en televisión. Su mayor popularidad llegó al frente de “El oro y el moro”, el histórico ciclo de Radio 10 que marcó una época de la radiofonía nacional.

Con una simple fotografía y seis palabras, su expareja eligió despedirlo desde un lugar íntimo: “Volá alto, Negrito”.