Hermano Pascual: el detalle clave del velatorio en El Campito de Varela

Florencio Varela se prepara para despedir al Hermano Pascual, una figura profundamente vinculada a la historia y la devoción popular del distrito. Pascual Donato Morel murió este viernes a los 71 años y sus restos comenzaron a ser velados este sábado en El Campito de Varela.

El lugar que durante décadas fue punto de encuentro para quienes buscaban conocerlo o compartir un momento con él volverá a recibir a vecinos y personas que llegarán para darle el último adiós.

El velatorio comenzó a las 9 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 23. La despedida continuará este domingo, también de 9 a 23, en el predio ubicado en calle 1636 y Ruta Provincial 53.

Durante ambas jornadas se realizarán misas cada dos horas. La primera celebración estaba prevista para las 10 de este sábado.

Un pedido ante la cantidad de personas

Desde El Campito anticiparon una importante concurrencia y realizaron un pedido especial a quienes quieran acercarse: evitar ir en automóvil.

La recomendación apunta a facilitar la circulación y evitar complicaciones ante la cantidad de personas que se espera que lleguen durante estas dos jornadas.

La despedida tendrá un significado especial para muchos vecinos de Florencio Varela y de otros puntos del conurbano, ya que durante años Pascual recibió a miles de personas en ese mismo lugar.

Dos días de duelo en Florencio Varela

Tras conocerse la noticia de su muerte, el intendente Andrés Watson dispuso dos días de duelo municipal: sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

La medida fue establecida mediante el decreto 2158/26 y contempla el izamiento del estandarte municipal a media asta en los edificios públicos.

Desde el Municipio destacaron a Pascual como una figura de profunda devoción popular y reconocieron su trayectoria vinculada al servicio a la comunidad.

Así, entre misas, abrazos y recuerdos, El Campito vuelve a convertirse en punto de encuentro. Esta vez, para acompañar al Hermano Pascual en su última despedida.