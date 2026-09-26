Fito Páez, espectador de lujo en “La Pilarcita”

El talentoso artista rosarino Fito Páez visitó este viernes La Pilarcita para acompañar a su hija, Margarita Páez, quien integra el elenco de la reconocida obra de María Marull, una de las joyas de la cartera del under porteño.

El músico y compositor disfrutó de la función y compartió una noche de teatro junto a su hija, acompañando su trabajo sobre el escenario.

La presencia del artista despertó especial interés entre los presentes y convirtió la función en una noche especial para el elenco y el equipo de la obra, que continúa convocando al público después de más de una década en cartel.

La Pilarcita transita actualmente su duodécima temporada, consolidada como una de las obras más reconocidas del teatro independiente argentino. Desde su estreno en 2015 en El Camarín de las Musas, la pieza fue agotando localidades en sus distintas temporadas, festivales y giras nacionales, donde recibió premios y nominaciones.

En estos años, alcanzó más de 700 funciones y más de 55 mil espectadores, además de presentarse en distintas ciudades del país y en Madrid, donde también fue ovacionada.

Algunos creen que un milagro llega de forma inesperada. Otros lo construyen día a día, casi de manera artesanal… La obra continúa con funciones todos los viernes a las 20 y 22 y las entradas están a la venta por Alternativa Teatral.

Nominaciones al Latin Grammy y gira

A dos semanas del estreno global de su documental El mundo cabe en una canción, Fito sumó dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor Álbum de Rock por Shine y Mejor Canción de Rock por “Las Fuerzas Armadas del Amor”.

En paralelo, el artista continúa con el Sale El Sol Tour 2026, que tras su paso por España desembarca en Sudamérica con actuaciones confirmadas en Paraguay, Chile y ocho fechas en Argentina.