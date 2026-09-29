Wanda Nara eligió el silencio y mostró su “Family Day” tras el ‘blanqueo’ de Icardi

El Wandagate volvió a quedar en el centro de la escena este sábado después de un inesperado posteo de Mauro Icardi. A cinco años del encuentro con la China Suárez en París, el futbolista compartió una foto del hotel donde ocurrió aquella noche y publicó un mensaje que fue interpretado como una confirmación de la infidelidad a Wanda Nara.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió Icardi junto a la imagen. Además, agregó la fecha 26/09/21 y arrobó a su actual pareja, la China Suárez.

El posteo rápidamente generó repercusión porque ese encuentro en París fue el episodio que, semanas después, desencadenó uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años.

La respuesta de Wanda Nara

Mientras las redes esperaban alguna reacción de Wanda, la empresaria eligió otro camino: no respondió de manera directa al posteo de Icardi.

En cambio, compartió distintas imágenes de su día junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Una de las primeras postales la mostró dentro de un auto junto a una de las chicas, camino al colegio.

Sobre la fotografía escribió: “Buen día, hoy temprano al cole” y sumó en letras grandes: “Family Day”.

Después publicó más momentos de la jornada familiar. En una de las imágenes se pudo ver a una de sus hijas en una pista de atletismo, mientras que en otras postales apareció jugando al fútbol y al básquet y participando de distintas actividades deportivas.

También compartió una imagen en la que aparece su hija junto a su abuela, Nora Colosimo, durante una actividad de tenis.

El posteo que volvió a poner al Wandagate en escena

La publicación de Icardi hizo que volviera a circular la historia que comenzó en septiembre de 2021.

Por aquel entonces, Wanda había viajado a Milán junto a su hermana Zaira Nara por la Semana de la Moda, mientras Icardi permanecía en París. El encuentro del futbolista con la actriz ocurrió en ese contexto y posteriormente el episodio quedó expuesto públicamente.

Wanda había descubierto la situación después de revisar el teléfono de Icardi y, a partir de allí, el conflicto tomó dimensión pública. Con el correr de los días, los detalles de aquella crisis matrimonial fueron apareciendo en distintos medios.

En 2021, el propio Icardi llegó a reconocer que se había encontrado con la China Suárez, aunque el episodio tuvo distintas versiones y explicaciones públicas a lo largo del tiempo.

Ahora, cinco años después, el futbolista volvió a referirse públicamente a aquella noche, pero desde un lugar muy diferente: la recordó como el comienzo de su historia de amor con la China Suárez.

Y mientras Icardi decidió mirar hacia atrás, Wanda eligió mostrar en sus redes una jornada junto a sus hijas bajo una frase que no pasó desapercibida: “Family Day”.