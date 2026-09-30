Rosario Central campeón y un cierre caliente con Verón en el campo de juego

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero el festejo quedó completamente opacado por el escándalo que se desató sobre el cierre.

El partido, que ya había tenido varios cruces y polémicas, terminó con un fuerte enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. Hubo empujones, golpes y corridas que comenzaron en el campo de juego y continuaron en la zona del túnel que conduce a los vestuarios.

El tercer gol de Central desató el caos

El encuentro estaba 2-1 cuando Rosario Central consiguió el tercer tanto y sentenció la final. A partir de ese momento, la tensión escaló rápidamente y varios jugadores se cruzaron en una escena que terminó involucrando a integrantes de los dos planteles.

El chanfle de Julián Fernández para el 3 a 1 🟡🔵 pic.twitter.com/fNQriNi6ZP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2026

Las imágenes de la transmisión muestran los empujones y golpes entre los protagonistas, mientras otros futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos intentaban separar a los involucrados.

El conflicto no quedó limitado al campo. Parte de la pelea continuó en el acceso a los vestuarios, donde también se registraron corridas y nuevos cruces.

Verón ingresó al campo de juego

En medio del caos apareció Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien ingresó al campo de juego cuando todavía se desarrollaban los incidentes.

El dirigente se dirigió hacia el sector donde se encontraba el árbitro Darío Herrera y protagonizó un momento de tensión con el juez. Según las imágenes difundidas después del encuentro, Verón también intervino mientras el plantel del Pincha se retiraba del terreno de juego.

La presencia del presidente de Estudiantes le agregó otro capítulo a una final que ya venía cargada por los antecedentes entre ambos clubes y por las polémicas arbitrales.

Mira los HUEVOS que tiene este tipo hermano lo mucho que tienen que aprender los otros presidentes de como defender los colores, impresionante lo de Veron pic.twitter.com/nP0G7W488v — Nanu 👹 (@10Naanu) September 26, 2026

Una final que ya venía caliente

La tensión entre Estudiantes y Rosario Central no comenzó este sábado. El enfrentamiento tenía como antecedente la polémica que se produjo en 2025, cuando el conjunto rosarino fue reconocido como campeón de la temporada por haber terminado en lo más alto de la tabla anual.

En aquella oportunidad, los jugadores de Estudiantes realizaron un gesto de protesta durante el tradicional pasillo al campeón y le dieron la espalda al plantel de Central. La situación generó un fuerte conflicto entre ambos clubes y volvió a aparecer en la previa de esta final.

Incluso antes del partido, Ignacio Ovando, futbolista de Rosario Central, recordó aquel episodio y aseguró que en el plantel lo habían tomado como una falta de respeto.

También hubo polémica por un penal

El encuentro tampoco estuvo exento de discusiones durante los 90 minutos. Una de las principales controversias se produjo a partir de un penal sancionado por Darío Herrera a favor de Rosario Central, decisión que generó fuertes reclamos desde el lado de Estudiantes.

Los hinchas del Pincha también reaccionaron contra Claudio “Chiqui” Tapia desde las tribunas después de esa decisión arbitral.

La AFA había designado a Herrera como árbitro principal de la final, con Jorge Baliño a cargo del VAR.

Central se quedó con otro título

Más allá del escándalo del cierre, Rosario Central consiguió el objetivo deportivo y levantó la Supercopa Internacional después de imponerse por 3-1 ante Estudiantes.

El Canalla llegó a esta definición como ganador de la tabla anual de 2025, mientras que Estudiantes había obtenido su lugar después de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones de aquella temporada.

El título se definió a partido único en Santiago del Estero y le permitió a Central sumar una nueva estrella a su palmarés.

Pero el resultado deportivo terminó quedando en segundo plano frente a las imágenes del final: jugadores enfrentados, corridas en el túnel y Verón dentro del campo de juego, en una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.