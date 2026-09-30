Massa: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo”

El exministro de Economía y excandidato presidencial de Fuerza Patria, Sergio Massa, pidió construir propuestas con una mirada federal y trabajar por la unidad, en un mensaje enviado a dirigentes del Frente Renovador que participaron de encuentros en el NEA y la provincia de Buenos Aires.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”, enfatizó el dirigente tigrense, quien planteó la necesidad de ampliar la mirada y pensar en un país más federal.

El @FrenteRenovador sigue creciendo y construyendo desde cada rincón del país. 🇦🇷



Hoy en Resistencia reunimos a dirigentes, legisladores y referentes de Chaco, Corrientes y Misiones para fortalecer el trabajo territorial y construir una agenda común para el NEA.



Con la… pic.twitter.com/6oPuVoho5p — Germán Braillard (@germanbraillard) September 27, 2026

Acto seguido, expresó: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

Según reseñó Noticias Argentinas, el mensaje se produjo en el marco de dos actividades del Frente Renovador. En Resistencia, referentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron del Encuentro Regional del NEA, donde trabajaron en comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo de la región.

Entre las conclusiones se destacaron el impulso a las economías regionales mediante mayor infraestructura vial y energética, la inversión en ciencia y tecnología para agregar valor, el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y políticas habitacionales municipales destinadas a retener a los jóvenes en sus territorios.

También se abordaron la situación del sistema de salud, la formación docente permanente con orientación vocacional y salida laboral, y la revalorización de la cultura y el turismo a partir de la identidad común de las tres provincias.

Frente a este escenario, fortalecer la unidad del peronismo también es construir una alternativa para la provincia y para la Argentina que viene. — Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 26, 2026

En paralelo, dirigentes del espacio participaron en Carmen de Patagones de un encuentro de la Sexta Sección electoral bonaerense, donde analizaron el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la provincia, con especial foco en la modificación de la Ley de Zonas Frías.

Durante esa jornada también se remarcó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Participaron, entre otros, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la diputada provincial Sofía Vanelli y el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino.

