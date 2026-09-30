miércoles 30 de septiembre de 2026 - Edición Nº4575

Política | 27 sep 2026

Elecciones 2027

Massa: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo”

Tras encuentros partidarios realizados en el NEA y en Carmen de Patagones, el líder del Frente Renovador convocó a “pensar a la Argentina de manera federal”.

Sergio Massa.
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El exministro de Economía y excandidato presidencial de Fuerza Patria, Sergio Massa, pidió construir propuestas con una mirada federal y trabajar por la unidad, en un mensaje enviado a dirigentes del Frente Renovador que participaron de encuentros en el NEA y la provincia de Buenos Aires.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”, enfatizó el dirigente tigrense, quien planteó la necesidad de ampliar la mirada y pensar en un país más federal.

Acto seguido, expresó: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

Según reseñó Noticias Argentinas, el mensaje se produjo en el marco de dos actividades del Frente Renovador. En Resistencia, referentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron del Encuentro Regional del NEA, donde trabajaron en comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo de la región.

Entre las conclusiones se destacaron el impulso a las economías regionales mediante mayor infraestructura vial y energética, la inversión en ciencia y tecnología para agregar valor, el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y políticas habitacionales municipales destinadas a retener a los jóvenes en sus territorios.

También se abordaron la situación del sistema de salud, la formación docente permanente con orientación vocacional y salida laboral, y la revalorización de la cultura y el turismo a partir de la identidad común de las tres provincias.

En paralelo, dirigentes del espacio participaron en Carmen de Patagones de un encuentro de la Sexta Sección electoral bonaerense, donde analizaron el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la provincia, con especial foco en la modificación de la Ley de Zonas Frías.

Durante esa jornada también se remarcó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Participaron, entre otros, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la diputada provincial Sofía Vanelli y el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino.
 

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