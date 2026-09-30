Un policía bonaerense fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en la localidad bonaerense de Morón, aunque el efectivo se resistió al asalto y con su arma reglamentaria se enfrentó con los ladrones y terminó baleado.

El hecho ocurrió a las 21:30 horas de este viernes, cuando el uniformado, de 38 años, circulaba por la calle Córdoba y, cuando llegó a la esquina de Azul, aparecieron dos hombres a bordo de otra moto.

Los delincuentes se colocaron a la par del policía y lo amenazaron con un arma para obligarlo a detenerse. Ante la situación, el efectivo respondió con su arma reglamentaria y comenzó el tiroteo.

Una cámara de seguridad registró el momento en que los atacantes escaparon del lugar. Además, el audio de la grabación permitió determinar que durante la balacera se efectuaron alrededor de 16 disparos.

#Policiales 🚨🔫 Balacera en Morón: policía resistió el robo de su moto y sufrió seis disparos



Un policía bonaerense de 38 años fue baleado durante un violento intento de robo en Morón. Dos delincuentes que circulaban en moto intentaron quitarle su vehículo, pero el efectivo se… pic.twitter.com/3zYu8yA2iU — ANDigital (@ANDigitalOK) September 27, 2026

En medio del tiroteo, el policía recibió seis disparos (en los glúteos, antebrazo y una de sus piernas). Hasta el momento, las autoridades no pudieron determinar si alguno de los dos delincuentes también fue alcanzado por las balas.

Después del enfrentamiento, los atacantes huyeron a toda velocidad por la calle Córdoba, en tanto que el robo no llegó a concretarse.

El efectivo quedó herido en el lugar y fue auxiliado por algunos vecinos. Luego, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Güemes, en Haedo, donde permanece internado y se recupera favorablemente.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables del ataque.