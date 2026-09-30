Salario emocional: la gran mayoría de los argentinos busca sentido de comunidad en su trabajo

Se presentaron nuevos resultados de la edición 2026 del Randstad Workmonitor, estudio del que surge que el 73 % de los argentinos busca que su trabajo se sienta como una comunidad.

Al analizar esta variable a nivel regional, se destaca Chile con el 76 % de los trabajadores que buscan sentido de comunidad y pertenencia en su trabajo, tres puntos porcentuales por arriba de Argentina (73 %). Luego se ubica México, donde el 74 % de los encuestados quiere que su lugar de trabajo se sienta como una comunidad. Por último se ubica Uruguay, donde el 72 % de los consultados busca sentido de comunidad en su empleo, siendo el país de la región donde la valoración del sentimiento de comunidad en el trabajo es levemente menor.

Luego del paso de la pandemia, donde se dio una reformulación de prioridades en la vida de las personas, los trabajadores esperan que sus trabajos cumplan con ciertas expectativas, muchas de ellas innegociables al día de hoy.

En línea con este cambio de mentalidad, al indagar entre los participantes del estudio hasta qué punto este es un factor relevante, surge que el 27 % de los trabajadores argentinos estaría dispuesto a renunciar a un empleo que no le brinda sentido de pertenencia.

Al comparar estos resultados a nivel regional, el 37 % de los trabajadores mexicanos renunciaría a un empleo donde siente que no pertenece, siendo el país donde la falta de sentido de pertenencia genera más inclinación de renuncia -10 puntos porcentuales por encima del valor arrojado para Argentina-. Luego se ubican los trabajadores de Chile, donde el 33 % dejaría su trabajo por falta de pertenencia y, finalmente, se encuentra Uruguay, donde el 30 % de los trabajadores estaría dispuesto a renunciar a un trabajo que no le brinda sentido de pertenencia.

Sobre estos indicadores, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que “en un contexto en el que la búsqueda de realización personal incide cada vez más en las decisiones de carrera y las prioridades de los trabajadores, hoy el sentido de propósito, así como la pertenencia y el sentido de comunidad, se vuelven intangibles cada vez más valorados por el talento”.

“Además, los vínculos y la conexión con la organización y su cultura son catalizadores del sentido de comunidad y pertenencia, al tiempo que mejoran el compromiso y el rendimiento, convirtiéndose en factores clave que las organizaciones impulsan como parte de su propuesta de valor para el talento”, anexó.

En este mismo sentido, el 81 % de los trabajadores argentinos afirma que rinde mejor en su trabajo cuando encuentra sentido de comunidad con sus colegas. Comparten esta creencia el 83% de los trabajadores de Chile, el 81 % de los trabajadores de México y 78 % de los trabajadores de Uruguay.

Pertenencia, aporte social y amistad

La identificación con los valores de la organización y el sentido de pertenencia tienen un rol significativo entre los trabajadores argentinos a tal punto que, frente a la posibilidad de decidir sin condicionamientos económicos, el 30 % de los trabajadores en el país estaría dispuesto a resignar parte de su salario si siente que su empleo contribuye de manera directa con la sociedad. Asimismo, el 20 % de los argentinos sostuvo que aceptaría una menor remuneración a cambio de tener buenos amigos en su espacio laboral, confirmando el valor que el talento local le asigna al desarrollo de vínculos personales en el trabajo.

El estudio de Randstad analiza estos datos también a nivel regional, evidenciando que la relevancia del impacto social se profundiza en el resto de los mercados, donde México lidera esta tendencia con un 37 % de profesionales dispuestos a ganar menos por un rol con impacto social, seguido por Chile con un 34 % y Uruguay con un 32 por ciento.

Por su parte, la apertura a la posibilidad de resignar ingresos en favor de un entorno laboral rodeado de amistades es importante para el 26 % de los trabajadores de Chile, el 23 % de los trabajadores de México y el 21 % de los trabajadores de Uruguay.

“Estos datos confirman que el salario emocional en la región ya no es un factor secundario, sino un motor de generación de compromiso, un objetivo estratégico de la gestión del talento en las organizaciones. Al favorecer los vínculos personales, el alineamiento en valores y propósito y el sentido de pertenencia, las empresas impactan de manera directa en el clima y el ambiente laboral, un componente central que da forma al atractivo de la marca empleadora”, cerró Avila.