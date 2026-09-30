Lali cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con su tercer River agotado

Lali cerró la era de No vayas a atender cuando el demonio llama con un multitudinario show en el Estadio River Plate ante más de 80 mil personas. La presentación completó su tercera fecha en el Monumental durante 2026 y marcó el cierre de una etapa que comenzó hace dos años con “Fanático”.

Este nuevo show se suma a las cinco presentaciones que la estrella pop realizó en el Estadio Vélez Sarsfield durante 2025, donde reunió a más de 200 mil personas. En 2026, la artista ya agotó sus dos primeras fechas en River Plate, convocando a más de 160 mil personas durante ese fin de semana. Con esta tercera presentación, Lali completa ocho estadios en Argentina en esta gira y se convierte en la primera artista argentina en agotar tres River Plate en menos de un año.

En total, el recorrido la llevó por más de 18 ciudades de Argentina, Uruguay y España, donde se presentó ante más de 500 mil personas. Una gira que expandió el universo de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama a distintos escenarios y consolidó una de las etapas de mayor escala de su carrera.

El punto de partida de esta era fue septiembre de 2024, cuando Lali presentó “Fanático”, la canción que anticipó el universo sonoro y conceptual de su sexto álbum de estudio. Lanzado en 2025, No vayas a atender cuando el demonio llama se convirtió en el álbum argentino más vendido del año y ya supera las 250 millones de reproducciones.

La noche en River estuvo marcada además por grandes encuentros sobre el escenario. Dillom se sumó para interpretar “33”, mientras que Miranda! acompañó a Lali en “Mejor que vos”.

Tini y Marilina Bertoldi compartieron una potente versión de “Like a Virgin”, uno de los grandes momentos de la noche, y luego Lali y Tini volvieron a encontrarse sobre el escenario para cantar “1Amor”.

Promediando el tramo final del show, Lali interpretó “Ciudad de pobres corazones”, de Fito Páez, sumando otro momento especial a una noche atravesada por encuentros, canciones y distintas etapas de su recorrido artístico.

Con el cierre de esta etapa, LALI completa un recorrido que comenzó con “Fanático” y atravesó más de 18 ciudades, ocho estadios y cientos de miles de espectadores. No vayas a atender cuando el demonio llama deja así su lugar a un nuevo capítulo en la carrera de la artista.