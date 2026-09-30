Lali, Tini y un cierre en River con beso, homenaje a Madonna y una postal inédita

El tercer River de Lali Espósito tuvo una sorpresa que durante mucho tiempo sus fanáticos esperaron: Tini Stoessel apareció sobre el escenario y las dos cantaron juntas por primera vez frente a una multitud.

El encuentro ocurrió este sábado 26 de septiembre, durante el último recital del año de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Y la presentación tuvo de todo: vestidos de novia, declaraciones de cariño, un guiño a Madonna y hasta un beso junto a Marilina Bertoldi.

La aparición de Tini se produjo en uno de los momentos más esperados de la noche. Ambas salieron vestidas de blanco y, entre risas, lanzaron una frase que rápidamente se volvió viral: “Nos enamoramos, taradas. Nos casamos”.

El look no fue casual. Tanto Lali como Tini atraviesan un momento personal relacionado con el matrimonio: Espósito se prepara para casarse con Pedro Rosemblat, mientras que Stoessel confirmó su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

El emotivo mensaje de Tini para Lali

Después del momento de humor, Tini tomó el micrófono y dejó de lado las bromas para dedicarle unas palabras muy especiales a Lali.

La cantante recordó que la acompañó desde que era chica y contó lo importante que fue verla crecer profesionalmente.

“Fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos desde que soy muy chiquita y para mí es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos y viendo todo lo que lograste”, expresó Tini sobre el escenario.

Lali también quiso poner en palabras el significado del encuentro y respondió con una frase que fue recibida con una fuerte ovación:

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

Tini, emocionada, le agradeció por haberle dado un lugar en lo que definió como la “gran fiesta del pop”.

“Like a Virgin”: el homenaje a Madonna

Pero todavía faltaba uno de los grandes momentos de la noche.

Lali y Tini interpretaron “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, en una puesta que funcionó como homenaje a la histórica presentación de la Reina del Pop junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

En aquella ocasión, Madonna había compartido escenario con las dos estrellas estadounidenses. Lali tomó esa referencia y la llevó a su propio show, con Tini como protagonista.

#lali 🔥 LALI Y TINI JUNTAS EN RIVER: VESTIDAS DE NOVIA, EMOCIÓN Y UN HOMENAJE A MADONNA



El River de Lali Espósito tuvo una invitada que hizo explotar al estadio: Tini Stoessel apareció sobre el escenario y protagonizó junto a Lali uno de los momentos más comentados de la noche.… pic.twitter.com/ZaKqgc7wrQ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 27, 2026

La escena sumó además a Marilina Bertoldi, quien apareció con su guitarra y participó del cierre de la performance. Las tres terminaron protagonizando un beso sobre el escenario, otro de los momentos que rápidamente comenzó a circular por las redes.

Lali y Tini también cantaron “1Amor”

Después de “Like a Virgin”, la colaboración no terminó.

Las dos volvieron a compartir escenario para interpretar “1Amor”, una canción de Lali que habla sobre una forma de amor sana y que cobró un significado especial en medio de los cambios personales que atraviesa la cantante.

Así, después de años de rumores, expectativas y pedidos de los fanáticos, Lali y Tini finalmente se encontraron sobre el escenario de River.

La postal de las dos vestidas de novia, cantando juntas un clásico de Madonna y hablando con cariño sobre su historia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del cierre de la gira de Lali.