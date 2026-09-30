El robo de una Amarok en La Plata escondía una versión que no resistió las cámaras

Una denuncia por el supuesto robo de una camioneta terminó de una manera inesperada en La Plata. Un hombre aseguró que dos delincuentes lo habían interceptado y le habían llevado su vehículo, pero la investigación reveló que la historia no coincidía con lo ocurrido.

El protagonista del caso fue Damián Milohnic, de 42 años, propietario de una Volkswagen Amarok que fue encontrada durante la mañana del sábado dentro del arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514.

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un operativo y lograron recuperar el vehículo del curso de agua.

La denuncia que empezó a generar dudas

Mientras los investigadores intentaban determinar qué había ocurrido, Milohnic se presentó en la Comisaría Segunda de La Plata para denunciar que había sido víctima de un robo.

Según su primera versión, había salido de un cajero automático ubicado en 7 y 32 cuando fue interceptado por dos delincuentes.

“Yo salía del cajero automático ubicado en 7 y 32, me interceptaron y se llevaron la camioneta”, sostuvo ante los efectivos.

Pero el relato comenzó a complicarse cuando los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia de la zona.

Las imágenes y los horarios analizados por la Policía no coincidían con la secuencia que había denunciado el hombre. A partir de ahí, los investigadores profundizaron las averiguaciones y detectaron contradicciones en su declaración.

Terminó confesando qué había pasado

Frente a las inconsistencias, Milohnic fue interrogado nuevamente y terminó reconociendo que la denuncia de robo era falsa.

De acuerdo con la información aportada por un vocero judicial, el hombre confesó ante la Policía que en realidad había prestado la camioneta a dos conocidos.

Según su nuevo relato, esas personas tuvieron un accidente y terminaron cayendo con la Amarok al arroyo El Gato, donde posteriormente fue encontrada y rescatada.

De esta manera, la investigación descartó el supuesto asalto denunciado inicialmente.

Quedó imputado por falsa denuncia

A raíz de la confesión, se inició un expediente por falsa denuncia contra el propietario del vehículo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Así, lo que comenzó como una denuncia por el supuesto robo de una camioneta terminó con su propio dueño detenido e imputado, después de que las cámaras de seguridad pusieran en jaque su versión y la investigación permitiera reconstruir lo ocurrido.