Boca lo dio vuelta ante Racing con un triplete de Valencia y está en semis

Boca protagonizó una de esas remontadas que quedan guardadas en la memoria. El Xeneize perdía 2-0 ante Racing en el Gigante de Arroyito, pero reaccionó en el segundo tiempo y terminó ganando 3-2 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

La figura absoluta fue Enner Valencia. El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco y convirtió los tres goles de Boca, todos de cabeza, en una ráfaga que cambió por completo la historia del partido.

Racing había golpeado primero. A los 18 minutos, Gastón Lodico sorprendió con un gol olímpico y puso el 1-0 para la Academia. El equipo de Juan Pablo Vojvoda logró sostener la ventaja hasta el descanso.

Pero apenas comenzó el segundo tiempo, Racing volvió a pegar. Adrián “Maravilla” Martínez apareció dentro del área y marcó el 2-0, dejando a Boca contra las cuerdas.

Valencia cambió todo

Rodolfo Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Sebastián Villa y Enner Valencia. El cambio terminó siendo determinante.

A los 72 minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Valencia apareció para meter un cabezazo que significó el descuento: 2-1.

El gol encendió a Boca y empezó otra historia.

Siete minutos después, el ecuatoriano volvió a ganar de arriba. Esta vez recibió un centro de Sebastián Villa y volvió a cabecear para marcar el 2-2.

Racing ya no encontraba respuestas y Boca fue con todo por la remontada.

El gol agónico que desató la locura

Cuando parecía que el partido se encaminaba a los penales, Boca tuvo una última oportunidad.

Ya en el quinto minuto de descuento, Carlos Palacios envió un centro desde la derecha y, una vez más, Valencia apareció en el área.

El ecuatoriano volvió a ganar de cabeza y marcó el 3-2 definitivo para desatar la locura de los hinchas xeneizes que coparon el Gigante de Arroyito.

#Boca 🔥 ¡BOCA LO DIO VUELTA Y ESTÁ EN SEMIFINALES!



El Xeneize protagonizó una remontada increíble ante Racing y pasó de perder 2-0 a ganar 3-2 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina.



🤯 El gran héroe de la noche fue Enner Valencia: el… pic.twitter.com/duwHl7aPLM — ANDigital (@ANDigitalOK) September 27, 2026

Así, Valencia completó un triplete en apenas 23 minutos y se convirtió en el gran protagonista de una remontada que parecía imposible cuando Racing ganaba 2-0.

Boca va por otra final

Con el triunfo, Boca se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y ahora enfrentará a Banfield en las semifinales.

La noche rosarina terminó con los jugadores de Boca festejando una clasificación que parecía perdida y con un nombre por encima de todos: Enner Valencia, el hombre que convirtió tres cabezazos en una remontada inolvidable.