Barbarie en Ezeiza: joven fue asesinado de un piedrazo a la salida de un boliche

Un joven de 22 años, identificado como Tomás Ezequiel Rojas, fue asesinado de un piedrazo a la salida de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza y por el ataque fatal cuatro hombres fueron detenidos.

El caso se inició este domingo por la noche dentro del loal Egipto, sito en Lucio Salvadores y Sargento Cabral, donde un grupo de jóvenes mantuvo una pelea, por lo que fueron expulsados del lugar.

A la salida, a unas 15 cuadras del local de esparcimiento, el grupo se volvió a cruzar y mantuvo una nueva discusión, momento en el que cuatro de ellos comenzaron a arrojar piedras.

En medio de la lluvia de piedras, Tomás Ezequiel Rojas recibió un impacto en la cabeza que le ocasionó la muerte.

De manera inmediata los implicados se fugaron y se dio aviso a las autoridades que, gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad, lograron la aprehensión de uno de los acusados, señalado como C. R. E., de 18 años.

Para lograr la captura de los demás, se autorizaron tres allanamientos, los cuales dieron resultado positivo con las detenciones de los restantes agresores: T.U.J. (21); A.G.M. (23), sindicado como el autor material del crimen; y S.G.U. (19).

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc.

