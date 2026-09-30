Robaron cuatro caballos de polo en Pilar, los faenaron y vendían la carne en un barrio de Moreno

La investigación por la sustracción de cuatro caballos de polo de un haras de Pilar terminó este domingo con cinco allanamientos en Moreno, un detenido que tenía tres órdenes de captura activas, siete aprehendidos y el secuestro de armas de fuego, herramientas de faena y restos de los animales, informaron fuentes policiales.

El caso se inició el pasado 16 de septiembre, cuando el propietario del Haras “La Fija” denunció en la Comisaría Pilar 1ª la desaparición de cuatro equinos. Según la denuncia, los delincuentes habían cortado el alambrado perimetral del establecimiento ubicado en inmediaciones de Cruz del Sur y El Tobiano para ingresar y llevarse los animales.

Se trataba de dos machos y dos yeguas, todos ejemplares destinados al polo y sin marca identificatoria.

A partir de las tareas de campo y distintas averiguaciones realizadas por los investigadores de la SDDI Pilar, se logró establecer quiénes estarían detrás del robo y cuál habría sido el destino de los animales.

Según la pesquisa, los cuatro equinos fueron faenados y sus cortes de carne posteriormente comercializados en distintos sectores de un barrio de Moreno.

La víctima fue convocada por los investigadores y, entre los restos encontrados durante las tareas, reconoció partes que corresponderían a uno de sus animales. La identificación se habría realizado a partir de características particulares del pelaje y del hallazgo de la cabeza completa del equino.

#Policiales 🐎🚨 Robaron cuatro caballos de polo en Pilar, los faenaron y vendían la carne en Moreno



Una investigación por el robo de cuatro caballos de polo del Haras “La Fija”, en Pilar, terminó con cinco allanamientos en Moreno, ocho personas entre detenidas y aprehendidas y… pic.twitter.com/U9sVGTYZ8B — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó una serie de allanamientos para avanzar sobre los sospechosos.

Un detenido con tres pedidos de captura

Durante el operativo, realizado en cinco domicilios de la localidad de Trujui y zonas aledañas, fue detenido un hombre de 26 años señalado en la investigación como uno de los autores materiales del hecho.

Además, los efectivos constataron que el sospechoso tenía tres órdenes de captura activas: una por robo agravado, otra por homicidio agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, y una tercera por homicidio agravado en grado de tentativa, todas correspondientes al Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

En los procedimientos también fueron aprehendidas otras siete personas, mientras que los investigadores continúan intentando determinar el grado de participación que habría tenido cada una.

Durante los allanamientos se secuestraron cinco armas de fuego, entre ellas revólveres calibre .32 y .22, una pistola calibre .22 y una pistola 9 milímetros Bersa TPR, además de un rifle de balines y municiones. También fueron encontrados restos de faena de equinos, entre ellos cabezas, patas, pezuñas y pelajes, además de herramientas como hachas de carnicería, cuchillas, tenazas, mazas y sogas.

Los investigadores destacaron que varios de esos elementos presentaban rastros hemáticos secos y pelaje equino adherido, por lo que serán sometidos a las correspondientes pericias.

La investigación está a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 del mismo departamento judicial. Las pesquisas continúan para determinar la totalidad de los involucrados y establecer si existen otros hechos de características similares vinculados con la organización investigada.