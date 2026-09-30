“Las Traiciones”, una mundana relectura teatral de La Odisea

Las Traiciones, la nueva obra del elogiado dramaturgo y director Juan Andrés Romanazzi interpretada por Paula Mbarak, Iván Moschner y Laura Silva ofrece funciones los martes de septiembre y octubre a las 20.30 horas en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).

Mientras La Odisea vuelve a ocupar un lugar central en el imaginario contemporáneo con su llegada al cine, Romanazzi propone una relectura teatral que recupera a tres de sus figuras más emblemáticas: Helena, Penélope y Ulises.

Despojados del heroísmo clásico y arrojados a un presente atravesado por la precariedad, el trabajo explotado y la supervivencia cotidiana, los personajes reviven, en otra escala, las disputas que alguna vez desencadenaron la Guerra de Troya. En este nuevo territorio, la épica ya no se libra entre reinos, sino en la intimidad de vidas marcadas por la incertidumbre y el desgaste.

“Trajimos a los grandes héroes de la mitología a nuestros parajes, convirtiendo a nuestro territorio de precariedad en una lupa para releer el pasado y encontrar en él los rastros de humanidad que al día de hoy nos siguen preocupando: el amor, la guerra, y la sensación de estar viviendo un relato que le pertenece a otros. En esta épica de continua repetición -más patética que solemne-, se inscribe este relato de venganza, ternura y cuestionamiento que hemos llamado Las Traiciones”, señala su autor y director.

Con una escritura que cruza el mito con la realidad contemporánea, Las Traiciones indaga en aquello que permanece inalterable a través del tiempo. La obra explora el modo en que las grandes narraciones fundacionales siguen moldeando nuestros vínculos, nuestras violencias y nuestros deseos, imaginando un espacio donde el pasado irrumpe en el presente y donde, incluso en medio de la decadencia, el amor conserva la capacidad de volver a desatar una guerra.

Las entradas para Las Traiciones (a $ 22.000) pueden adqurirse a través de Alternativa Teatral.

