¿Cuánto dura la comida en la heladera?: claves para organizarse y evitar el desperdicio

Ya sea por mala conservación, desconocimiento o falta de planificación, una parte importante de los alimentos que se compran termina en la basura. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel mundial se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos cada año, lo que equivale a un tercio de toda la producción destinada al consumo humano.

Esta cifra representa no solo un fuerte impacto ambiental, sino también una pérdida económica y social significativa en la gestión de los hogares. Frente a esta realidad, especialistas en nutrición e inocuidad de Aramark Argentina, señalan que incorporar pequeñas pautas de organización diaria en la cocina puede marcar una gran diferencia.

“Muchas veces el problema no es la cantidad de alimentos que compramos, sino cómo los gestionamos en casa. Organizar bien la heladera, entender la vida útil de cada ingrediente y aplicar técnicas sencillas de conservación permite cuidar el presupuesto familiar, evitar riesgos para la salud y reducir el desperdicio”, expresó Eugenia Bozzoni, jefa de Calidad de Aramark Argentina.

¿Cuánto duran realmente los alimentos en la heladera?

Conocer los tiempos promedio de conservación resulta fundamental para planificar el consumo y evitar descartar comida de manera apresurada:

Carnes crudas: de 2 a 3 días. Deben mantenerse siempre en recipientes cerrados para evitar goteos.

Comidas cocidas y sobras: hasta 3 o 4 días como máximo.

Lácteos abiertos: entre 5 y 7 días.

Huevos: hasta 3 semanas si se conservan refrigerados.

Frutas y verduras: entre 3 y 10 días, según el tipo y la forma de almacenamiento.

Cómo organizar la heladera de forma eficiente

El orden dentro de la heladera cumple un rol técnico esencial para garantizar la correcta circulación del frío y prevenir la contaminación cruzada:

Estantes superiores e intermedios: espacio ideal para alimentos cocidos, preparaciones listas para consumir, lácteos y fiambres.

Estante inferior: zona asignada a carnes crudas, siempre bien selladas para evitar que sus jugos entren en contacto con otros insumos.

Cajones: destinados a frutas y verduras, idealmente separadas entre sí.

Uso de envases y rotulado: guardar las sobras en recipientes transparentes y colocar los productos más antiguos al frente ayuda a visualizarlos con facilidad para consumirlos primero.

Recomendaciones prácticas para prolongar la frescura

Con pequeños cambios en la manipulación cotidiana es posible extender la durabilidad de varios insumos: