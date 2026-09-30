Joven al borde de la muerte tras sufrir feroz golpiza a la salida de un boliche en General Belgrano

Un joven de 23 años fue salvajemente atacado a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de General Belgrano. Sufrió graves heridas y permanece internado en estado crítico.

#Violencia 🚨🥊 Brutal ataque en General Belgrano: Le dieron una trompada a la salida de un boliche y su vida pende de un hilo



Rodrigo Gómez, de 23 años, permanece internado en estado crítico después de haber sido violentamente agredido a la salida del boliche “Mi Tía Sofía”, en… pic.twitter.com/gHDUjhK4Dg — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

Rodrigo Gómez tiene un derrame cerebral, además de una fractura detrás del oído, en tanto que se informó que por la agresión hay un sujeto detenido.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo comenzó dentro del boliche “Mi tía Sofía” cuando un grupo de jóvenes golpeó a un amigo del chico. A partir de ese momento la situación se fue de cauce, los agresores salieron del local bailable y los patovicas sacaron a Rodrigo y a su amigo.

Fue entonces cuando se volvieron a cruzar y atacaron brutalmente al joven de 23 años. “Es de no creer que hagan estas cosas”, expresó el padre del joven en declaraciones a TN.

Tras ello, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y permanece internada desde entonces. En tanto que, luego de la brutal golpiza, los atacantes compartieron fotos en sus redes sociales burlándose de lo ocurrido.

Oscar describió a su hijo como “un pibe tranquilo y trabajador” y destacó que actualmente estaba muy contento ya que estaba construyendo su propia casa.

Según Díaz, otro amigo de su hijo también sufrió una agresión y terminó con un grave golpe en el ojo. El padre cuestionó además la actuación del boliche porque “se quiere sacar el problema, pero no les importa que maten ahí en la vereda”.

La Policía intervino tras un llamado anónimo al 101 y desplegó dos patrulleros mientras continuaba la pelea. La Justicia busca ahora reconstruir la secuencia completa y determinar las responsabilidades por el ataque.

Vale destacar que la investigación por el ataque sumó una novedad en las últimas horas: uno de los presuntos agresores fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones graves” y quedó en manos de la UFI Nº 10 de Chascomús.