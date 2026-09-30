La Isla Maciel recibió al Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario Urbano

El Primer Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario Urbano (ELTCU) tuvo sede en Argentina, en la famosa Isla Maciel. Fueron cuatro días donde se reunieron organizaciones, cooperativas, comunidades, universidades e instituciones de siete países de América Latina: Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, México, Venezuela y Argentina comprometidas con la construcción de un turismo que fortalezca las economías locales, preserve el patrimonio cultural y promueva el desarrollo de las comunidades desde sus propios saberes, identidades y proyectos colectivos.

Un espacio dedicado a reflexionar sobre problemáticas como la gentrificación, la estigmatización, el desafío del cuidado ambiental desde la comunidad y el fomento de un tipo de turismo que impulse la economía social. El Encuentro también contó con la participación de estudiantes, docentes e investigadores de distintas universidades, así como guías, promotores turísticos y público interesado en la temática.

En ese marco, hubo pintada anual de más de 40 murales, talleres, feriantes, una obra de teatro del grupo de jubilados de la Isla, música en vivo de la orquesta infantojuvenil La Pandilla de la Fundación Isla Maciel y una olla popular abierta a toda la comunidad, que propició el encuentro con vecinos y vecinas.

También se realizaron simultáneamente cuatro recorridos temáticos: Historia, Arte, Memoria y DDHH, y Género. La organización de este evento posicionó al Museo Comunitario Isla Maciel como referente de un tipo de turismo que está en pleno auge, uno que propone nuevas narrativas y formas de intercambio justo con las comunidades.

Hace más de una década, cuando pocos imaginaban que la Isla Maciel podía convertirse en un escenario de experiencias de turismo comunitario, el proyecto nació junto a los alumnos de la escuela secundaria del barrio.

Fue entonces cuando un grupo de vecinos y vecinas se unió, abriendo sus puertas para compartir la historia, la cultura y la vida cotidiana del barrio desde una mirada construida por quienes lo habitan.

En ese camino, organizaciones como VSocial acompañaron y confiaron en una iniciativa que entonces era apenas una propuesta colectiva sostenida por el compromiso y la convicción de sus impulsores.

Desde entonces, la experiencia de turismo comunitario en Isla Maciel ha continuado creciendo y ha inspirado nuevas propuestas culturales, patrimoniales y turísticas en el territorio, contribuyendo a consolidar a la Isla Maciel como un referente de turismo urbano comunitario.

