La industria gamer argentina ya no es un nicho de aficionados con proyectos de garaje. Es un sector que factura, exporta y genera empleo calificado, con cifras que sorprenden incluso a quienes siguen de cerca la economía nacional.

Mientras la macro discute dólar, inflación y el rumbo del gasto público, el mercado de videojuegos crece a su propio ritmo, casi sin depender de los vaivenes que dominan la agenda de Javier Milei o de Axel Kicillof. Y ese contraste, en un país acostumbrado a la volatilidad, llama la atención.

Antes de repasar los números, vale una aclaración necesaria: este artículo describe el ecosistema de desarrollo y consumo de videojuegos en Argentina. No tiene relación con plataformas de mejora de rendimiento para títulos competitivos, como las que existen en Battlelog, que operan de forma independiente y sin vínculo con esta industria.

El tamaño real del negocio: cifras que sorprenden

Según Statista, Argentina cerraría 2025 con ingresos de videojuegos de alrededor de US$1.780 millones y cerca de 16 millones de jugadores activos. La cifra fue reproducida por medios locales en septiembre de 2025.

Newzoo, con otra metodología, calculó un número más moderado: US 692 millones en 2025, con proyección a US733 millones en 2026 y US$ 802 millones en 2028. El CAGR estimado para ese período es de 5,1%.

La diferencia no es un error, sino un problema de alcance: cada consultora define "ingresos del mercado" de forma distinta, incluyendo o excluyendo hardware, canales y microtransacciones. Comparado con otros países de Latinoamérica, Argentina se mantiene como uno de los mercados relevantes de la región, aunque detrás de Brasil.

Cuántos estudios hay y dónde están instalados

El mapa DeVuego LATAM, actualizado a fines de septiembre de 2026, registra 300 estudios activos en el país, sumados a 79 desarrolladores solistas y 535 videojuegos catalogados.

Es un relevamiento privado, así que no equivale automáticamente al criterio censal que usa ADVA para definir "estudios activos". Aun así, da una foto bastante clara del tamaño del ecosistema de desarrollo de juegos a nivel nacional.

Los polos que concentran la actividad

Históricamente, la actividad se concentra en tres polos:

Buenos Aires y CABA, con la mayor densidad de estudios y talento técnico.

Córdoba, con una escena consolidada y fuerte vínculo universitario.

Rosario y Santa Fe, en expansión gracias a incubadoras locales.

No hay todavía un desglose porcentual oficial de esos 300 estudios por provincia para 2026. Ese dato debería surgir del relevamiento nacional que impulsan Cancillería, ADVA y DEVA, anunciado a fines de septiembre de 2025.

La Ley de Economía del Conocimiento y otros incentivos estatales

Los videojuegos están incluidos de forma explícita como actividad promovida dentro del régimen de economía del conocimiento, regulado por la Ley 27.506 actualizada.

Para inscribirse, una empresa debe demostrar que el 70% de su facturación anual proviene de actividades promovidas, además de cumplir al menos un requisito adicional: investigación y desarrollo, capacitación de personal o exportaciones.

Qué beneficios reales otorga el régimen

Bono de crédito fiscal de hasta 70% de las contribuciones patronales , y 80% para nuevas incorporaciones laborales.

Reducción del impuesto a las ganancias: 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas, 20% para grandes.

El régimen tiene vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2029. ADVA funciona como la voz institucional del sector ante el Estado, y participa activamente en el diseño y seguimiento de estos incentivos junto con universidades y cámaras provinciales.

Estudios argentinos que ya exportan al mundo

El dato más sólido sobre la dimensión exportadora surge del Informe 2025 del Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos, impulsado por la Universidad Nacional de Rafaela junto a ADVA.

Ese informe estimó el tamaño del sector de desarrollo local en US$ 87,3 millones, con 1.432 recursos humanos activos trabajando directamente en estudios y proyectos vinculados a la exportación de servicios de desarrollo.

Esa cifra no corresponde al gasto de consumidores argentinos en videojuegos, sino a la facturación generada por estudios locales que venden servicios, licencias o desarrollos a clientes internacionales. Es la cara productiva de la industria, no la de consumo.

El talento argentino detrás de estos proyectos suele formarse en universidades públicas y privadas con programas específicos de videojuegos, y luego se inserta en equipos híbridos que trabajan tanto para publishers extranjeros como para estudios propios.

Esa combinación de formación técnica, costos competitivos en dólares y régimen de economía del conocimiento explica por qué cada vez más estudios de videojuegos argentinos logran sostener contratos de exportación de largo plazo, incluso en contextos de inestabilidad cambiaria.

2021-2026: la evolución del mercado gamer local en números

La pandemia dejó una marca profunda en el consumo de videojuegos en Argentina, con un salto de usuarios entre 2020 y 2021 que después se consolidó. Desde entonces, las series de Statista y Newzoo muestran trayectorias distintas, pero ambas coinciden en un crecimiento del sector sostenido hacia 2025 y 2026.

Newzoo ubicó los ingresos del mercado argentino en US 693 millones en 2022,US 676 millones en 2023, US 677 millones en 2024 y US 692 millones en 2025, con una proyección de US 733 millones para 2026.

La inflación en pesos complica leer esa serie en moneda local, porque el gasto de los gamers argentinos convertido a dólares queda condicionado por el tipo de cambio de cada momento,no por el consumo real. Statista, con otra metodología, calculó unos 16 millones de jugadores hacia fines de 2025 e ingresos cercanos a US1.780 millones ese mismo año, con una proyección de penetración del 33,6% para 2030. Son números que no deben mezclarse en una sola tabla, porque cada consultora define ingresos y alcance de forma distinta.

Dónde consiguen financiamiento las startups gamer argentinas

El Estado tuvo un rol puntual con la convocatoria Potenciar Industria del Videojuego, lanzada en 2022, que otorgó aportes no reembolsables de entre $1 millón y $6 millones, cubriendo hasta el 85% de gastos elegibles con un cupo total de $250 millones.

Fuera de ese programa, el financiamiento privado para desarrolladores de videojuegos argentinos suele tomar formas menos visibles que una ronda de capital de riesgo tradicional: acuerdos de publishing, preventas de títulos, grants internacionales o inversión extranjera no revelada públicamente. Conviene no confundir una alianza comercial con un cierre de equity, porque la industria gamer argentina todavía construye ese historial de rondas documentadas. La inversión extranjera llega mayormente vía publishers que financian el desarrollo a cambio de derechos de distribución, un modelo habitual en estudios de videojuegos que exportan servicios.

El dólar y su impacto en la competitividad exportadora

Cobrar en dólares y pagar sueldos en pesos es, hoy, la ventaja competitiva más citada por los estudios argentinos. La devaluación golpea el poder de compra interno, pero abarata los costos operativos frente a clientes internacionales.

Esa dinámica explica por qué tantos estudios de videojuegos sostienen contratos de exportación de largo plazo aun con inflación alta. El ajuste práctico pasa por indexar presupuestos en dólares desde el inicio del proyecto, evitando que la volatilidad cambiaria erosione márgenes ya comprometidos con publishers extranjeros.

Esports, inteligencia artificial y el futuro del sector

Los esports argentinos tienen nombre propio en la escena regional: Leviatán, Isurus y 9z Team compiten en títulos como Valorant y también en FIFA esports, con jugadores profesionales que representan al país en torneos latinoamericanos. El Kun Agüero, además, es un actor visible del ecosistema competitivo local.

La inteligencia artificial ya forma parte del desarrollo de juegos según ejecutivos de Globant, que la aplican a testing, generación de assets y optimización de procesos productivos. Sumado a la infraestructura digital y la conectividad que empresas como Cirion Technologies proveen al ecosistema, el terreno queda armado para que el mobile gaming, las consolas y el PC sigan sumando gamers cada Día del Gamer.

La industria gamer argentina, entre el desarrollo, los esports y el consumo, ya no es un nicho marginal. Es una pieza consolidada de la economía del conocimiento, con proyección hacia 2030 y un peso creciente en el empleo en videojuegos.