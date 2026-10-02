Intendentes firmaron convenios por $ 7.855 millones para equipamiento y prevención del clima

Un grupo de intendentes bonaerenses suscribió este lunes 28 de septiembre de 2026 una serie de convenios de leasing con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el gobernador Axel Kicillof, por un monto total de $7.855 millones. La inversión pública está destinada a la adquisición de maquinaria, vehículos y bienes de capital para fortalecer la gestión y los servicios en los municipios de la provincia. Paralelamente, mediante Provincia Microcréditos, se otorgó financiamiento a tasa subsidiada para emprendedores de ocho distritos.

Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado con los gobiernos locales para responder a las crecientes demandas en materia de salud, educación, obra pública y seguridad.

"En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital. Acompañar a los municipios es acompañar a los y las bonaerenses", remarcaron durante el encuentro.

"Línea Municipios 2026": prevención climática y equipamiento urbano

A través de la "Línea Municipios 2026" de Provincia Leasing, las comunas acceden a financiamiento para la compra de vehículos, equipamiento sanitario, insumos de seguridad y maquinaria vial.

Por su parte, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, resaltó la utilidad operativa de las herramientas adquiridas frente a contingencias ambientales:

Prevención del fenómeno de El Niño: "Hoy estamos financiando el acceso a maquinaria, acoplados y herramientas que van a ser muy útiles para prevenir también el posible impacto del fenómeno de El Niño", señaló Cuattromo.

Distritos firmantes: Suscribieron los convenios los jefes comunales de Adolfo Gonzales Chaves (Lucía Gómez), Alberti (Jorge Gaute), Bolívar (Eduardo Bucca), Coronel Pringles (Lisandro Matzkin), Las Flores (Fabián Blanstein), Malvinas Argentinas (Leonardo Nardini), Magdalena (Lisandro Hourcade), Marcos Paz (Ricardo Curutchet), Monte Hermoso (Hernán Arranz), Pergamino (Javier Martínez), Roque Pérez (Maximiliano Sciaini), Tres Arroyos (Pablo Garate) y Villarino (Carlos Bevilacqua).

#PBA 🌧️🚜 Intendentes firmaron convenios por $ 7.855 millones para equipamiento y prevención del clima



El Gobierno bonaerense firmó convenios con intendentes por $ 7.855 millones destinados a fortalecer el equipamiento municipal y mejorar la capacidad de prevención y respuesta… pic.twitter.com/V6iZL7b9Up — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Microcréditos a tasa subsidiada para proyectos locales

En el mismo acto, la firma de convenios y adendas de Provincia Microcréditos permitió extender líneas de financiamiento con tasa bonificada para impulsar proyectos productivos independientes.

Participaron representantes de los municipios de Avellaneda (Magdalena Sierra), Colón (Waldemar Giordano), Daireaux (María Alejandra Serra), General Las Heras (Juan Manuel Cerezo), Quilmes (Eva Mieri) y Marcos Paz. La presentación contó además con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera, y el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento.