La Provincia fortalece una política integral para garantizar el aborto legal

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reafirmó una política sanitaria que tiene como objetivo garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y reducir las desigualdades territoriales en los 135 municipios bonaerenses.

Durante la actual gestión, la Provincia fortaleció y amplió una Red que articula a los hospitales provinciales, hospitales municipales, centros de atención primaria, regiones sanitarias y equipos de salud de los municipios.

La estrategia permitió un crecimiento sostenido de los establecimientos que garantizan el acceso a la IVE y la ILE. En el primer nivel de atención, pasaron de 120 establecimientos en 2019 a 415 en 2025. Los hospitales municipales aumentaron de 34 a 120, mientras que los hospitales provinciales pasaron de 42 a 58.

Esta estrategia se complementa con la actualización del Vademécum Obstétrico provincial, que incorpora medicamentos e insumos esenciales para la atención de la salud sexual y reproductiva, entre ellos misoprostol, mifepristona, métodos anticonceptivos, antibióticos e insumos para emergencias obstétricas.

En este marco, la actualización del Vademécum Obstétrico también fortalece el rol de las y los profesionales de la obstetricia dentro de los equipos de salud. La incorporación y ampliación de medicamentos e insumos habilita nuevas herramientas para la prevención, el abordaje y el seguimiento de distintas situaciones de salud sexual y reproductiva, de acuerdo con sus competencias profesionales. De esta manera, se amplía la capacidad resolutiva de los equipos, se agiliza el acceso a tratamientos e intervenciones esenciales y se fortalece una atención integral, oportuna y de calidad para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

De esta manera, la Provincia consolidó una red territorial que busca que el lugar de residencia no sea una barrera para acceder a una atención segura, gratuita y de calidad.

Desde la sanción de la Ley 27.610, se registraron 185.670 interrupciones voluntarias y 11.884 interrupciones legales, fortaleciendo una política de salud sexual y reproductiva basada en el acceso a derechos, la autonomía y el acompañamiento de las personas.

Además, el fortalecimiento de la Red fue acompañado por una política sostenida de provisión de medicamentos. Durante 2025, la Provincia distribuyó 748.088 comprimidos de Misoprostol de 200 mcg y 7.100 tratamientos de Combipack, que combinan Mifepristona 200 mg y Misoprostol 200 mcg.

La disponibilidad gratuita de estos medicamentos permite sostener la atención en los distintos efectores y garantizar que los equipos de salud cuenten con las herramientas necesarias para brindar una atención segura y de calidad.

En paralelo, el Ministerio de Salud bonaerense y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanzan en el desarrollo, registro y posterior producción pública de Mifepristona 200 mg.

La iniciativa constituye un paso estratégico para fortalecer la soberanía sanitaria y garantizar la disponibilidad de un medicamento esencial para la atención integral del aborto, reduciendo además los costos para las personas y para el sistema público de salud.

Información, acompañamiento y anticoncepción

La política provincial también contempla el acceso a información y acompañamiento antes, durante y después de la atención.

En agosto de 2024, ante el desfinanciamiento de la línea 0800 Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, la Provincia puso en funcionamiento, a través de la Dirección de Salud Sexual y el Centro de Telemedicina (CETEC), la línea 148, opción 3 Salud Sexual.

Desde su lanzamiento y hasta mediados de 2026, recibió y brindó asesoramiento a 6.446 personas que solicitaron información sobre aborto.

En la Provincia garantizamos el acceso a un aborto seguro 💚



Podés llamar gratis y de forma confidencial al 148 para recibir información y conocer el establecimiento de salud más cercano 📞



La Ley 27.610 se garantiza en todo el territorio bonaerense. pic.twitter.com/n7RYJMZd9r — SaludBAP (@SaludBAP) September 28, 2026

A su vez, la estrategia de Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPEO) permite ofrecer asesoramiento y métodos anticonceptivos durante la atención y antes del egreso, con especial énfasis en los métodos reversibles de larga duración.

El objetivo es garantizar la continuidad de los cuidados y que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Capacitar para mejorar la atención

Desde 2022, el Ministerio de Salud bonaerense desarrolla junto con Ipas LAC un proyecto de certificación de buenas prácticas en aborto y salud sexual destinado a hospitales públicos.

La iniciativa contempla capacitación y sensibilización de los equipos, conformación de equipos interdisciplinarios y generación de circuitos efectivos para garantizar el acceso.

El objetivo es fortalecer establecimientos de referencia para la atención integral del aborto y consolidar procesos de calidad desde la recepción de la demanda hasta la resolución de cada situación.

La expansión de la Red, la provisión gratuita de medicamentos, la capacitación de los equipos, la anticoncepción post evento obstétrico, la atención a través de la línea 148 y el desarrollo de medicamentos de producción pública forman parte de una misma estrategia.

Garantizar el acceso al aborto legal y seguro es fundamental para respetar la soberanía de los cuerpos, el derecho a la salud y los deseos de las personas con capacidad de gestar.



📞 Para más información sobre aborto llamá al 148 opción 3 de lunes a viernes de 9 a 17 hs. — SaludBAP (@SaludBAP) September 28, 2026

La Provincia sostiene así una política integral que entiende el acceso al aborto como parte de la atención de la salud sexual y reproductiva y que busca garantizar que todas las personas puedan acceder a una atención segura, gratuita y de calidad, independientemente del lugar donde vivan.

En el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Buenos Aires reafirmó así el compromiso de fortalecer una red pública que garantice derechos, reduzca desigualdades y amplíe la capacidad del Estado para cuidar la salud de las mujeres y personas gestantes.