Quirno justificó el ultimátum al Reino Unido: “No puede haber decisiones unilaterales”

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, destacó la decisión del Gobierno de avanzar contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas, al tiempo que puso de relieve que por primera vez Argentina llevará la disputa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Tras el ultimátum formal para que la potencia europea suspenda las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, el funcionario expresó que “con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del Presidente”.

“Es la primera vez en la historia que Argentina somete la disputa sobre los hechos unilaterales sobre la explotación de hidrocarburos” por parte del Reino Unido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, acotó el titular de la cartera diplomática en declaraciones a A24.

#Soberanía 🇦🇷⚖️ Quirno justificó el ultimátum al Reino Unido por Malvinas: “No puede haber decisiones unilaterales”



El canciller Pablo Quirno respaldó la decisión del Gobierno de intimar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas y… pic.twitter.com/VWoS0Cc4Ld — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Asimismo, indicó que “al final del día son recursos que están intentando explotar en la Cuenca Malvinas, que es parte de nuestra plataforma continental” y “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo” con Sea Lion.

En cuanto al plazo de dos semanas, dio cuenta que “la parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”.

“Las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”, enfatizó Quirno, para luego asegurar que nuestro país ofrece a ese tipo de empresas a que “vengan a operar en Argentina” sin conflictos legales.

