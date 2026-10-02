“La Virgen de la Tosquera” representará a la Argentina en los Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció que La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, será la película que representará al país en la próxima edición de los premios Oscar.

La cintas seleccionada será la embajadora argentina en la búsqueda del prestigioso galardón otorgado por la Academia de Cine de Hollywood, en la categoría mejor película internacional.

El anuncio se llevó a cabo en ArtHaus Central, con la conducción de Juan Minujín, miembro de la Comisión Directiva de la Academia, en el marco de un evento que contó con la presencia de distintas figuras del sector audiovisual y también con Daniel Pensa, vicepresidente segundo de la Academia, y Pablo Ingercher, secretario.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó otras tres producciones: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel, y Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.

En esta ceremonia las películas fueron presentadas por Leticia Brédice (El Partido), Dolores Oliverio (La Virgen de la Tosquera), Martín Rechimuzzi (Nuestra Tierra) y Eduardo Blanco (Parque Lezama).

Sinopsis

Un verano caluroso, a inicios del nuevo milenio. Natalia, Mariela y Josefina, inseparables amigas desde la secundaria, se enamoran perdidamente de Diego.

El idilio se interrumpe cuando Diego conoce a Silvia, una mujer de 26 años sumamente llamativa y particular. Natalia, con ayuda de su abuela Rita, realiza un hechizo contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. Pero el conjuro no funciona.

Esta historia se va escribiendo en los alrededores de la Tosquera, un paraje extraño de un suburbio campestre que Silvia les hace descubrir, donde hay una laguna oculta. Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar.

El film, adaptación de cuentos del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, cuenta con las actuaciones de Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Dady Brieva, Víctor López, Candela Flores e Isabel Bracamonte.

Restauración de “Los martes orquídeas”

El productor Luis Scalella anunció que la Academia de Cine Argentina trabajará en el proyecto de restauración de Los martes, orquídeas, que llevará adelante junto con la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual y Warner Bros. Discovery, con la colaboración de Argentina Sono Film. El proyecto de restauración se realizará en el laboratorio Cubic Restoration.

Los martes, orquídeas (1941) fue dirigida por Francisco Mugica, y marcó el debut protagónico de Mirtha Legrand, quien es miembro de honor de la Academia y cuenta con el Premio de Honor a la Trayectoria en los Premios Sur.

Este trabajo es realizado también con el apoyo del Programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Santander, como mecenas.

Programa de ayudas

El Programa de Ayudas a la Movilidad para Festivales y Mercados Internacionales es posible gracias a la ayuda del Círculo de Amigos de la Academia de Cine, que apoyan y promueven las acciones de la Academia. Durante el mes de julio último se otorgaron cinco ayudas de la Edición Otoño. En esta Edición Primavera los ganadores son:

María Aparicio (A veces me entra tristeza; a veces, rebelión. Festival de Venecia).

(A veces me entra tristeza; a veces, rebelión. Festival de Venecia). Laura Citarella (Biografía de Jorge Luis Borges. Festival de Venecia).

(Biografía de Jorge Luis Borges. Festival de Venecia). Axel Cheb Terrab (Las maravillas. Festival de Locarno).

(Las maravillas. Festival de Locarno). Ignacio Masllorens (El fantasma. Festival de San Sebastián).

(El fantasma. Festival de San Sebastián). Celina Murga Cabrol (Los ensayos. Festival de San Sebastián).

(Los ensayos. Festival de San Sebastián). Roxana Ramos (Yo no quiero estar muerto. Iberseries España).

(Yo no quiero estar muerto. Iberseries España). Paula Zyngierman (Los días libres. Festival de Locarno).

El jurado estuvo formado por Inés de Oliveira Cézar, Saula Benavente, Verónica Cura, y Gerónimo Tanoira (miembro por el Círculo de Amigos).