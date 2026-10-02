Marc Anthony en Buenos Aires: el show agotado que agregó otra noche

Marc Anthony, el artista de salsa más vendido de todos los tiempos, dueño de tres récords Guinness y una de las voces latinas más influyentes del mundo, regresa a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena en el marco de su nueva gira internacional.

La Argentina tiene un lugar especial en la historia de Marc Anthony. Con ocho visitas oficiales al país, el artista construyó un vínculo que va mucho más allá de la fidelidad de su público. Su regreso vuelve a confirmar la enorme conexión que mantiene con los argentinos, que una vez más respondieron agotando localidades para uno de los shows más esperados del año.

Buenos Aires recibirá nuevamente a la máxima figura de la salsa a nivel mundial, en dos noches que prometen quedar en la historia. Con una carrera que atraviesa más de tres décadas, Marc Anthony continúa conquistando escenarios alrededor del mundo con un espectáculo que combina emoción, energía y un repertorio repleto de clásicos que marcaron a generaciones.

Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz es un verdadero embajador de la música latina. Es considerado el artista de salsa más exitoso de todos los tiempos, con decenas de certificaciones de oro y platino, 108 canciones que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de Billboard y una trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical global.

Reconocido por su poderosa voz y sus impactantes actuaciones en vivo, Marc Anthony también desarrolló una destacada carrera como actor, participando en producciones como In the Heights, Man on Fire y El Cantante. Además, es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más relevantes de la actualidad.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros. En 2023 recibió uno de los máximos reconocimientos de su trayectoria al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.

Mi gente somos finalistas en los #PremiosBillboard2026! 🔥 Gracias @LatinBillboards por nombrarme finalista como Artista Tropical del Año - Solista y en Canción Tropical del Año por Que Me Quiera Ma junto a mi hermano @wisin. Let's gooooo! 😎 pic.twitter.com/mEm65bsTHx — Marc Anthony (@MarcAnthony) September 11, 2026

Con producción de Fenix Entertainment, los días 28 y 29 de octubre, el Movistar Arena será el escenario de dos noches que reunirán las décadas de una carrera irrepetible: los éxitos que definieron una era, la energía de un artista en su máximo nivel y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.

Vale mencionar que los tickets para el 28 de octubre están agotados, en tanto que para el concierto del 29 ya están disponibles en venta general (tres cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Nación).