Prueba piloto para la nueva línea universitaria de colaciones saludables

Manzana y banana deshidratadas, y un mix de frutas con quinoa inflada son los nuevos productos que ya fueron elaborados y que tendrán su primera prueba piloto junto a la delegación de estudiantes que representará a la Universidad Nacional de La Plata en los Juegos Universitarios Cordobeses 2026.

La nueva línea de colaciones saludables fue desarrollada por la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS) y la Dirección de Deportes de la UNLP, a partir de la búsqueda de alternativas prácticas, nutritivas y de fácil conservación que pudieran acompañar a los estudiantes que participan de las distintas propuestas deportivas.

Los nuevos snacks acompañarán a la delegación de deportistas de la UNLP que viajará a Córdoba para participar de los Juegos Universitarios Cordobeses 2026. Los estudiantes los llevarán durante el viaje y la competencia, en una primera experiencia que permitirá evaluar su consumo y obtener información para continuar trabajando en el desarrollo de esta nueva línea de alimentos.

Como quedó dicho, la propuesta incluye, en esta primera etapa, manzana deshidratada, banana deshidratada y un mix de frutas deshidratadas con quinoa inflada.

Las colaciones saludables son pequeñas porciones de alimentos que se consumen entre las comidas principales y que, por su aporte nutricional, contribuyen a complementar la alimentación diaria y a cubrir las necesidades de energía y nutrientes. En este sentido, los productos elaborados a base de frutas deshidratadas ofrecen una alternativa práctica, natural y de fácil conservación.

“Este desarrollo es el resultado del trabajo conjunto entre los equipos de PAIS y la Dirección de Deportes, que nos permitió pensar productos concretos a partir de las necesidades de los estudiantes. El viaje a Córdoba representa una primera instancia para probarlos y evaluar su funcionamiento, pero el objetivo es seguir desarrollando esta línea y pensar en nuevos destinos para estos alimentos”, explicó Juan Manuel Santillán, director de la Planta de Alimentos para la Integración Social.

En este sentido, el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, destacó el valor de generar nuevos desarrollos desde la institución y ampliar el alcance de sus capacidades productivas y tecnológicas: “La universidad pública tiene que ser capaz de transformar el conocimiento, la ciencia y la tecnología en soluciones concretas para las necesidades de nuestra sociedad. Cada nuevo desarrollo de la Planta PAIS expresa esa concepción: producir alimentos de calidad, innovar y poner nuestras capacidades al servicio de la comunidad”.

El desarrollo de estos productos forma parte de una estrategia de PAIS orientada a promover la innovación y ampliar la variedad de alimentos que produce, complementando las líneas existentes, entre ellas los guisos y las mezclas de vegetales deshidratados.

A su vez, la iniciativa tiene una proyección social. Una vez evaluados y consolidados, estos nuevos productos podrán ser destinados también a comedores y merenderos de la ciudad, como complemento de los alimentos que actualmente produce el Programa PAIS.

De esta manera, el trabajo conjunto entre PAIS y la Dirección de Deportes pone en marcha una nueva línea de alimentos que comienza con una experiencia concreta vinculada al deporte y que proyecta ampliar su alcance hacia distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa representa además una nueva experiencia de articulación dentro de la UNLP, en la que una necesidad identificada desde un área específica se transforma en una oportunidad para desarrollar productos con potencial de aplicación en otros ámbitos.