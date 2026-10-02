Un hombre fue asesinado en González Catán, partido de La Matanza, cuando dos delincuentes lo abordaron para robarle su camioneta. La víctima intentó resistir el asalto, pero en medio del forcejeo uno de los ladrones le efectuó un disparo mortal en el rostro.

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este lunes, en el cruce de Achupallas y Tuyú, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes permitieron registrar distintos momentos de la secuencia, entre ellos la llegada de los dos delincuentes, el abordaje a la víctima y el momento posterior al disparo. Según lo observado, uno de los delincuentes llevaba una gorra blanca y el otro una gorra negra.

Según la reconstrucción preliminar del caso, la víctima acababa de sacar su camioneta y la estacionó a pocos metros del lugar. Luego, descendió del vehículo para cerrar el portón y fue en ese momento cuando los dos delincuentes, que caminaban por la vereda, se cruzaron con él y lo abordaron, amenazándolo con un arma.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras, uno de ellos ingresó al vehículo por el lado del acompañante, mientras que el otro se ubicó del lado del conductor.

#Policiales 🚨🖤 Resistió el robo de su camioneta y lo ejecutaron en la puerta de su casa en González Catán



Un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda de González Catán, partido de La Matanza, durante un violento intento de robo de su camioneta. La víctima se… pic.twitter.com/5RfVdqwOKa — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Ante la situación, el hombre regresó corriendo hacia la camioneta con la intención de evitar que se la llevaran. Sin embargo, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en su rostro.

La víctima cayó tendida en el lugar y fue asistida por jóvenes que se encontraban transitando por la zona para dirigirse a la escuela. Vale mencionar que el ataque ocurrió en un sendero utilizado habitualmente por estudiantes para asistir a un colegio que se encuentra a pocas cuadras.

Por estas horas se desarrolla un importante operativo para localizar a los responsables del homicidio. De acuerdo con la información aportada por vecinos, los sospechosos serían de la zona.

Además, residentes del lugar aportaron registros de cámaras de seguridad que podrían ser relevantes para reconstruir la secuencia e intentar identificar a los asaltantes.

Siempre según la información proporcionada por vecinos, la camioneta habría sido encontrada posteriormente abandonada en el barrio Don Juan.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro.