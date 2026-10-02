Abogado defensor de represores: murió en La Rioja el senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto en su domicilio ubicado de la capital de la provincia de La Rioja, noticia que generó una honda conmoción en el ámbito político.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, expresó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mensaje fue replicado por su hermano, el presidente Javier Milei, quien sumó: “Que en paz descanse”.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, el cuerpo del legislador fue hallado en su domicilio pero no se dieron a conocer los motivos de la muerte, aunque trascendió que podría haber sido por un infarto.

Vale reseñar que Pagotto fue abogado y ejerció como parte de la defensa del excomisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el Caso Estrella, y también en la mega causa Menéndez, donde fue defensor del exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganemen ​en Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

En 2024, también se vio envuelto en una polémica luego del escándalo por la visita de una comitiva de diputados a represores, por manifestar que a él le hubiera gustado participar de esa reunión.

En su trayectoria como senador de la Nación por La Rioja desde 2023, por el bloque de La Libertad Avanza, presidió la Comisión de Unicameral de Acuerdos de la Cámara Alta.

Queremos expresar en nombre del Gobierno Nacional nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy.



Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a… pic.twitter.com/F5i2rfnPDw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

Tras expresar sus condolencias, el vocero presiencial, Adrián Ravier, informó que el lugar de Pagotto será ocupado por Claudia Cecilia López.