“Piano & Voz”: Jorge Rojas arrancó su nueva gira a sala llena en Rosario

El pasado sábado 26 de septiembre, Jorge Rojas dio inicio a “Piano & Voz”, su nueva y esperada gira, con un emotivo primer show en el Teatro El Círculo de Rosario, con localidades agotadas, acompañado por Román Ramonda en el piano y por la danza en escena con Azul Abigail y Santy Sastre.

El ex Nochero presentó por primera vez en vivo este nuevo formato que propone recorrer su historia musical desde una mirada íntima, renovada y despojada, marcando el comienzo de una nueva etapa.

Desde el primer momento, el público acompañó a Jorge en cada canción y convirtió al Teatro en el escenario perfecto para este comienzo.

“Piano & Voz” no es un show que necesite de sorpresas externas para generar impacto: la propia propuesta es la sorpresa. Se trata de un proyecto que Jorge viene trabajando desde hace varios años y al que dedicó un año completo de preparación, entre grabaciones y ensayos, para llevar a escena una experiencia artística de enorme exigencia.

El formato pone especialmente en primer plano su voz y su interpretación, en una performance vocalmente desafiante y de gran intensidad, acompañado únicamente por el piano. A la vez, propone un espectáculo exquisito desde lo artístico, que permite descubrir nuevas dimensiones de un repertorio y de un artista que sus seguidores han podido acompañar a lo largo de los años en sus distintas facetas, búsquedas y desafíos.

El encuentro con el público rosarino estuvo atravesado por grandes momentos musicales y por la emoción de ser testigos del primer capítulo de un proyecto que Jorge continuará presentando durante los próximos meses.

Este primer show de “Piano & Voz” fue una gran demostración de todo el trabajo que Jorge viene realizando y que ahora continuará su recorrido por distintas ciudades del país. La gira pasará por Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Salta y Tucumán, con una presentación especial el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Próximos shows de “Piano & Voz”