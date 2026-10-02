Un violento intento de robo terminó en un feroz tiroteo durante la madrugada de este martes, cuando un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue atacado por dos motochorros y respondió a los disparos, hiriendo a ambos delincuentes. El efectivo también recibió un balazo y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

El hecho ocurrió en calle Manuel Gallardo al 800, cuando el suboficial mayor de la Policía Federal Argentina, de 61 años, circulaba a bordo de un Toyota Etios. El hombre integra la División Seguridad y Custodia y se encuentra destinado a la protección de la ministra Monteoliva.

Según la información incorporada a la investigación, el policía fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta Yamaha.

Sin mediar palabra, los sospechosos habrían comenzado a disparar contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó contra el vidrio del sector del conductor.

Ante el ataque, el custodio extrajo su arma reglamentaria y respondió al fuego. En medio del enfrentamiento, recibió un disparo en el hombro, aunque logró herir a los dos presuntos delincuentes.

Uno de ellos recibió un impacto de bala en la espalda, mientras que el segundo sufrió cinco heridas de arma de fuego.

#Policiales 🚨🔫 Custodio de la ministra Monteoliva baleó a motochorros durante un intento de robo en La Matanza



Un efectivo de la Policía Federal Argentina que integra la custodia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se enfrentó a tiros con dos motochorros durante… pic.twitter.com/J42d4Y9jZ0 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Los delincuentes terminaron en el hospital

Tras el tiroteo, familiares de uno de los sospechosos lo trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que presentaba cinco impactos de bala.

El otro presunto delincuente también resultó herido durante el enfrentamiento.

Por su parte, el efectivo de la Policía Federal fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y, según se informó, se encontraba fuera de peligro.

Luego del episodio se desplegó un operativo para reconstruir la secuencia y determinar cómo se produjo el enfrentamiento armado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N° 2, con intervención de la Comisaría 2ª Sur de González Catán.

Los investigadores trabajan para establecer la identidad y participación de los dos sospechosos, además de reconstruir el ataque sufrido por el custodio de la ministra de Seguridad y las circunstancias en las que respondió a los disparos.