Concierto en La Casa Lolita: María Ezquiaga, Diego Martez y Mercedes Borrel

El domingo 11 de octubre, víspera de feriado, Mercedes Borrell (Rosario), Diego Martez (La Plata) y María Ezquiaga (Buenos Aires) compartirán escenario en La Casa de Lolita, un espacio cálido e íntimo del barrio de Palermo.

Tres artistas proponen recorridos musicales diversos y emotivos en una misma reunión. Será una noche donde se abrirán las posibilidades sonoras y expresivas: un espejo musical para encontrarse, compartir y salir renovados.

La Casa de Lolita, con su ambiente acogedor y capacidad reducida, propone una experiencia de escucha diferente: un espacio donde la música sucede a pocos metros del público.

Mercedes Borrell llega desde Rosario con una obra que transita la canción latinoamericana mixturada con influencias diversas, construida a lo largo de una sólida trayectoria como compositora e intérprete.

Desde La Plata, Diego Martez presentará las canciones de su universo poético, donde confluyen la tradición de la música popular y una sensibilidad contemporánea. Referente de la canción platense, ha desarrollado una obra independiente de más de dos décadas y recientemente editó Los Refugios.

María Ezquiaga, música de Buenos Aires, artífice de Rosal y referente de la música independiente argentina, compartirá canciones de sus discos solista acompañada por Javier Mattanó en bajo.

Tres ciudades, tres discos, tres maneras de encontrarse a través de la música. Una noche para escuchar de cerca, en la intimidad de La Casa de Lolita.

La cita entonces es desde las 20 horas en La Casa de Lolita, Humboldt 1784, con entradas a la venta por sistema Passline.

