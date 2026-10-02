El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, cargó en duros términos contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó como el “anticristo”, al tiempo que tachó de “miserables” y “momias” a los empresarios que piden una devaluación.

Asimismo, les pidió a los jubilados que valoren el nivel de ingresos que tienen actualmente porque subieron “14 %” desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, mientras que en el gobierno anterior habían caído 40 por ciento.

Durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas, el funcionario aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.

Caputo estimó que el Banco Central podría comprar hasta U$S 30.000 millones en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda.

A su vez, ratificó el programa económico al enfatizar que el Gobierno seguirá con su plan más allá de los últimos indicadores y descartó un “plan platita” porque está probado que no funciona.

“Hay sectores que retraen la inversión. El kirchnerismo es el infierno, (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.

#Poseído 🔥💵 Caputo arremetió contra el “anticristo” Kicillof y los “miserables” que piden devaluación



El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y lanzó fuertes críticas contra Axel Kicillof y los sectores que reclaman una… pic.twitter.com/pSlpwMQjjt — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Acto seguido, indicó en las declaraciones recogidas por NA que “los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”.

Luego negó problemas con la divisa en 2027, ya que “estamos en los niveles más bajos históricos de la base monetaria. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares sepa que la cantidad de pesos es limitada”.

“En el último año hemos logrado alargar los vencimientos de la deuda en pesos, que pasó a post elecciones de 15 % a un nivel cercano al 45 por ciento. Lo que queda antes de las elecciones es el working capital”, anexó.

En igual tono, puso de relieve que “ahora, no sólo hay dólares para las empresas y para recomponer reservas del base Banco Central, sino para que la gente pueda comprar y las empresas cubrir sus necesidades”.

“Teníamos una meta implícita de compra de US$ 10.000 millones con el FMI y a la situación actual vamos a estar cerca de los US$ 20.000 millones. Además estamos en la posición de futuros prácticamente en cero”, ponderó el titular del Palacio de Hacienda.

En tanto, manifestó que “esperamos que que pueda haber una presión adicional por US$ 7 mil millones, sin tener en cuenta los stocks. Solo por impacto de inversiones en RIGI e incrementos de balanza comercial tendríamos US$ 9.000 millones contra U$S 7.000 millones. Estamos en una posición confortable”.

Finalmente, de cara al año electoral, exclamó: “A mi me parece que la mayoría de la gente no va a votar volver al pasado, creer eso es una tomada de pelo, una subestimación muy alta para todos los argentinos. Los argentinos no son tontos”.