Semana Angus de Primavera en Cañuelas: 60.000 cabezas vendidas y una valiosa genética

La Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro reunió en Cañuelas a 300 reproductores negros y colorados, más de 40 empresas y una agenda que combinó exposiciones, remates, charlas y actividades para toda la familia.

La agenda del evento que se realizó del 21 al 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus ofreció actividades para toda la familia. Tan es así, que participaron cuatro colegios de la Jura Angus Junior; 20 comunicadores agropecuarios se sumaron a la Jornada Inmersiva para Periodistas y los más pequeños aprendieron jugando en el espacio Mini Angus.

Como balance de la Semana Angus de Primavera, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó el vínculo con los criadores y el valor de la genética.

“Me alegran y me gustan las relaciones humanas. El afecto con el que te recibe la gente, el criador de toda la vida, me parece que eso te llena bastante y te motiva a seguir haciendo cosas”, señaló el referente al referirse al encuentro con productores y criadores durante la exposición.

“Siempre digo lo que vale la genética, cada vez lo ves más”, sumó, para luego poner de relieve que esa valoración se refleja tanto en la pista como en los negocios concretos: “Cuando ves buena genética, lo ves en pista, lo ves en los remates de invernada, tiene un valor, se paga”.

Y agregó que el contexto actual también está favoreciendo la inversión: “Hoy, que el criador está con una situación de caja mejor, está invirtiendo en genética”.

Buenos negocios

En línea con las promociones exclusivas que se ofrecieron para potenciar los negocios ganaderos, Juan Cuattromo, presidente de la banca pública bonaerense, expresó que “hacemos un balance muy positivo de nuestra participación en la Semana Angus de Primavera: solo a través de Procampo Digital concretamos 90 operaciones por más de $ 3.000 millones. Y aún nos quedan por procesar la mayor parte de las solicitudes”.

La carne Angus argentina es una muestra del enorme potencial que tiene nuestro país. Como destacan desde la @AngusAsocArg: “tenemos la marca y tenemos el producto”.



Esa combinación nos permite proyectar al mundo la calidad y la genética de nuestra ganadería. pic.twitter.com/I5aIMUr08G — Juan Cuattromo (@JCuattromo) September 22, 2026

“Desde Banco Provincia acompañamos el crecimiento de la ganadería con financiamiento y herramientas concretas para que las oportunidades que genera este sector puedan ser aprovechadas por todos los eslabones de la cadena de valor ganadera”, prosiguió el funcionario.

Y completó: “Para nosotros es un orgullo haber formado parte de un evento que combina innovación, negocios y producción, y que reafirma el compromiso de la banca pública con uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía”.

#Cañuelas 🐂🏆 Semana del Angus: Don Cholo se consagró con Josecito, el Gran Campeón Macho de Primavera



La Semana del Angus tuvo uno de sus momentos más esperados con la elección del Gran Campeón Macho de Primavera, distinción que quedó en manos de Josecito, ejemplar de la… pic.twitter.com/eQ8kf3VVbP — ANDigital (@ANDigitalOK) September 26, 2026

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, subrayó que “lo más destacado es el crecimiento en volumen de cabezas rematadas y la consolidación del evento en sí”.

En ese sentido, mencionó como indicadores el naming de Banco Provincia, las condiciones exclusivas que brindaron los dos bancos estatales para el evento y la participación de funcionarios del Gobierno en la inauguración.

Cabe destacar que el martillo fue protagonista del evento, dado que, durante las cinco jornadas, se realizaron ocho remates televisados y vía streaming, donde se vendieron 59.320 cabezas.

Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jauregui Lorda, fueron las encargadas de levantar el martillo en jornadas marcadas por ventas ágiles, buenos valores y optimismo.

📺El martillo sonó por última vez esta semana



El Remate Jauregui Lorda, desde el Salón de Remates, cerró los negocios de una Semana Angus a pura genética.



Viví la jornada entera a través de nuestra web https://t.co/MAzGgL9HpA#AngusPrimavera @JaureguiLordaAr pic.twitter.com/suZ1sUNvif — Expoagro (@Expoagrocom) September 25, 2026

La genética Angus contó con un gran marco comercial, de más de 40 expositores: laboratorios, empresas de insumos, servicios, maquinaria, tecnología y bancos.

Al respecto, Frydman también resaltó la presencia internacional durante la exposición. “La visita de extranjeros, como de los representantes de LOVOL en Argentina. Quienes producen tractores vinieron a conocer la exposición y el mercado”, sostuvo, al destacar el interés que despertó la Semana Angus.

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