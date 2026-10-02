viernes 02 de octubre de 2026 - Edición Nº4577

Policiales y Judiciales | 29 sep 2026

Cero humanidad

Atropelló a una mujer y huyó como rata por tirante en Florencio Varela

El episodio se registró a pocas cuadras del Cruce, en circunstancias en las que la víctima -de 64 años- caminaba por la calle junto a su pareja. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.

El instante previo a la embestida.
TAGS: CONURBANO SUR, FLORENCIO VARELA, INSEGURIDAD VIAL, ATROPELLADA

Una mujer de 64 años fue atropellada mientras transitaba a pie por calle Necochea y Manuel de Estrada, en Florencio Varela, acompañada por su pareja. Lejos de auxiliarla, el conductor del rodado involucrado huyó del lugar.

A raíz de un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera se constituyó en el lugar identificando a Amanda Arvelia (64), quien dio detalles del choque que sufrió desde atrás.

Producto del impacto con el coche color gris, cayó sobre la cinta asfáltica, sin ser auxiliada por el conductor del rodado, en una secuencia que se apreció en su totalidad gracias a varias cámaras de seguridad de la zona.

Vale mencionar que personal del SAME acudió a la emergencia y traslado a la mujer al nosocomio local, donde se encuentra estable y fuera de peligro.

Por estar horas, personal policial revisa los registros audiovisuales y busca testigos para dar con el desaprensivo conductor.

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