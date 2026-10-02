Una mujer de 64 años fue atropellada mientras transitaba a pie por calle Necochea y Manuel de Estrada, en Florencio Varela, acompañada por su pareja. Lejos de auxiliarla, el conductor del rodado involucrado huyó del lugar.

A raíz de un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera se constituyó en el lugar identificando a Amanda Arvelia (64), quien dio detalles del choque que sufrió desde atrás.

#Policiales 🚨🚗 Atropelló a una mujer y huyó como rata por tirante en Florencio Varela



Una mujer de 64 años fue atropellada mientras caminaba junto a su pareja por Florencio Varela. El conductor la embistió desde atrás y, en lugar de detenerse para asistirla, escapó del lugar.… pic.twitter.com/usIICbzUEJ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Producto del impacto con el coche color gris, cayó sobre la cinta asfáltica, sin ser auxiliada por el conductor del rodado, en una secuencia que se apreció en su totalidad gracias a varias cámaras de seguridad de la zona.

Vale mencionar que personal del SAME acudió a la emergencia y traslado a la mujer al nosocomio local, donde se encuentra estable y fuera de peligro.

Por estar horas, personal policial revisa los registros audiovisuales y busca testigos para dar con el desaprensivo conductor.