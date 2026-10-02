El concejal libertario Juan Pablo Allan dio positivo de alcoholemia en Pinamar

El concejal de La Plata por La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, dio positivo en un test de alcoholemia realizado durante un operativo de tránsito de rutina en la rotonda principal de acceso a Pinamar.

El control vial registró una medición de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Como en la provincia de Buenos Aires rige la Ley 15.402 de Alcohol Cero al Volante, las autoridades de tránsito le retuvieron la licencia de conducir de forma inmediata y le aplicaron una suspensión por 90 días para manejar cualquier vehículo.

El automóvil en el que se trasladaba —un Toyota Yaris color gris— no fue secuestrado ni trasladado al playón municipal debido a que su acompañante dio negativo en el test de alcoholemia y pudo hacerse cargo de la conducción.

La legislación vigente y el operativo en la Costa Atlántica

La normativa que rige en el territorio bonaerense establece la inhabilitación para conducir ante cualquier graduación alcohólica en sangre:

Tolerancia cero: La Ley 15.402 prohíbe conducir con cualquier concentración de alcohol en sangre en rutas y ejidos urbanos bonaerenses.

Inhabilitación administrativa: La retención del registro implica la imposibilidad legal de conducir durante un período de tres meses.

Estatus del vehículo: Al contar con un conductor alternativo habilitado, las autoridades aplicaron la excepción contemplada en la norma y permitieron la retirada del vehículo.

Trayectoria y repercusiones en el escenario político platense

El episodio generó repercusiones en el ámbito político bonaerense debido a los cargos institucionales que desempeña el dirigente de La Plata. Allan asumió su banca en el Concejo Deliberante platense por La Libertad Avanza y conduce el Registro Nacional de Armas dentro de la estructura del Gobierno nacional.

Con trayectoria previa dentro del PRO y habiendo sido senador provincial entre 2015 y 2023, Allan integra el sector alineado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e inscribió su nombre en la discusión del armado político local con vistas a los comicios municipales de 2027.