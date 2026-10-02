Escuelas secundarias bonaerenses sumarán capacitaciones en oficios con títulos oficiales

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires presentó oficialmente el programa Proyecta PBA, una iniciativa pedagógica que permitirá a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias orientadas capacitarse en oficios y obtener certificaciones laborales con validez nacional antes de su egreso.

Desarrollada de forma conjunta por la Dirección de Educación Secundaria Orientada y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, la propuesta conecta a los colegios secundario con los Centros de Formación Profesional (CFP y CFPI) mediante el esquema de "Aula Expandida". Esta modalidad habilita a los alumnos a cursar en talleres y laboratorios una o dos veces por semana, sin dejar de cumplir con las materias del plan de estudios tradicional.

"Proyecta PBA busca acercar posibilidades de formación a los estudiantes de la escuela secundaria y favorecer recorridos que articulen educación, formación profesional y el mundo del trabajo", explicaron desde la cartera educativa provincial.

Tres niveles de formación técnica y diversos sectores profesionales

El programa cuenta con un trayecto formativo estructurado en tres niveles acumulativos e independientes de la orientación de origen de la escuela:

Nivel 1 (Orientación Profesional): Módulos exploratorios para conocer distintos sectores productivos, oportunidades laborales e incubadoras de formación.

Nivel 2 (Oficios y Saberes Técnicos): Capacitación práctica y certificación en áreas con alta demanda laboral, tales como electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, tareas de cuidado y animación 3D .

Nivel 3 (Especialización): Módulos de profundización técnica diseñados para dar continuidad a trayectos formativos de nivel superior o tecnicaturas universitarias.

Las capacitaciones contarán con certificación modular oficial, enmarcada en la Formación Complementaria del nuevo Régimen Académico bonaerense.

Implementación gradual: metas para 2026 y proyecciones a 2027

La red provincial dispone de 169 Centros de Formación Profesional que cubren 23 sectores productivos. Durante el ciclo 2026, la Provincia puso en marcha 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones educativas, alcanzando a 4.000 estudiantes y acreditando a 95 docentes orientadores.

Para el ciclo lectivo 2027, las autoridades estiman ampliar la cobertura a más de 6.000 estudiantes por ciclo mediante 400 trayectos formativos, aprovechando el 10% de la capacidad operativa instalada en los centros de formación provincial.